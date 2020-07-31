Кулеба обеспокоен развитием диалога с Венгрией и не исключил, что Будапешт передумал

В Министерстве иностранных дел Украины с обеспокоенностью восприняли интервью венгерского посла Иштвана Ийдярто о том, что Будапешт продолжит блокировать заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Нас удивило интервью венгерского посла, и мы сейчас изучаем, что стоит за этим интервью. Потому что то, о чем мы договаривались с венгерским министром Петером Сийярто, которого я знаю как человека слова, - это провести три заседания и согласовать текст совместного меморандум президента Зеленского и премьера Орбана", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что два таких заседания уже состоялись, оставалось провести только заседание группы по вопросам образования.

"Единственное затруднение возникли с тем, что венгерская сторона ограничила въезд из-за пандемии. Я получил письмо от Петера Сийярто с предложением перенести заседание на сентябрь. Мы исходим из того, что движемся по логике, которую согласовали, и настроены успешно завершить этот процесс. Мне будет обидно, если интервью свидетельствует об изменении позиции венгерской стороны и попытке, скажу дипломатично, перенастроить переговорный процесс", - добавил Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина внесла в закон об образовании все изменения, рекомендованные Венецианской комиссией, поэтому этот вопрос является закрытым. "Украина продолжает ожидать визита премьер-министра Орбана в Украину", - добавил Кулеба.

Напомним, в интервью посол Иштван Ийдярто заявил, что Венгрия будет сохранять вето на заседаниях комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за "очень негативных для венгров" трех реформ, которые сейчас есть в Украине. Это, по его словам, реформа образования, использования языка и административная реформа.

Как известно, Венгрия с сентября 2017 года ветирует все решения в НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне.