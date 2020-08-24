Президент Угорщини: добросусідським відносинам і тісній співпраці з Україною "немає альтернатив"

Президент Угорщини в офіційному вітанні України з Днем незалежності зазначив, що добросусідським відносинам і тісній співпраці між країнами "немає альтернатив".

Як пише "Європейська правда", вітання від Яноша Адера опублікував Офіс президента України.

Президент Угорщини нагадує, що країна однією з перших визнала українську незалежність і зараз продовжує пітримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

"Переконаний, що добросусідські відносини й тісна співпраця між Угорщиною та Україною не мають альтернативи. З радістю констатую, що в цьому році нарешті відбулось зближення в наших відносинах.

Перед нами ще багато завдань, але впевнений у тому, що шляхом взаємної поваги й добрих намірів ми зможемо знайти рішення у ще відкритих питаннях", – зазначає Янош Адер.

Наприкінці липня МЗС України висловлювало занепокоєння з приводу заяви угорського посла Іштвана Ійдярто щодо того, що Будапешт продовжить блокувати засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, зазначивши, що це не відповідає домовленостям за підсумками візиту до Києва глави МЗС Угорщини Петера Сійярто.

Наразі Україна та Угорщина узгоджують позиції щодо спірних питань та готують спільний меморандум до зустрічі Володимира Зеленського та угорського прем’єра Віктора Орбана.