Германия обещает продолжить поддержку территориальной целостности Украины

Германия продолжит и в дальнейшем поддерживать сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своем приветствии президенту Украины Владимиру Зеленскому ко Дню независимости Украины, пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольства Германии в Украине.

"Германия и в будущем продолжит действенно и солидарно стоять бок о бок с Украиной в деле сохранения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, неутомимо выступать за прекращение насилия и страданий украинцев, живущих на востоке страны. При этом он подчеркивает: Крым остается частью Украина ", - цитирует посольство президента ФРГ.

Напомним, сегодня в Киев с визитом прибывает министр иностранных дел Германии Гайко Маас, запланированы его встречи с президентом, премьером и главой МИД Украины.

Как отмечают в посольстве Германии, среди ключевых вопросов обсуждения будет ситуация на Донбассе и возможности для дальнейшего прогресса в переговорах в "нормандском формате".

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