Зеленский верит в "нормандскую встречу" с Путиным уже до конца сентября

Президент Владимир Зеленский считает, что нормандская встреча с участием президента РФ Владимира Путина возможна до конца сентября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказали в пресс-службе президента по итогам встречи Зеленского с главой МИД Германии Хайко Маасом в понедельник.

В офисе президента отметили, что Зеленский "обратил внимание на прогресс", что "приближает проведение очередной встречи" нормандской четверки" на уровне глав государств.

В частности, президент сказал, что "29 дней нет боевых смертей и ранений".

"Украина поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров должен состояться в конце сентября", - цитирует президента его пресс-служба.

Со своей стороны Хайко Маас выразил надежду, что запланированная на сентябрь 2020 года встреча министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата "предоставит дополнительный импульс выполнению решений Парижского саммита "нормандской четверки".

Ранее в понедельник глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Германия и Франция поддержали инициативу Украины о "нормандской встрече" на уровне министров иностранных дел. Он сказал, что встреча может состояться "ориентировочно в сентябре".

Стоит отметить, что в офисе президента неоднократно выражали ожидания, что нормандская встреча на уровне лидеров может пройти в апреле, но этого так и не произошло.

Напомним, ранее в Кремле подтвердили вероятность встречи в "нормандском формате" на уровне советников 28 августа.

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