Саммит "нормандской четверки" может состояться в апреле – Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на проведение саммита в "нормандском формате" на уровне лидеров стран в апреле.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Ермак сказал на брифинге в Киеве.

"Встреча советников должна была состояться 12 марта, но в связи с карантином ее перенесли. Мы проведем на следующей неделе телефонный разговор между советниками, будем в том числе говорить о дате возможного саммита, который должен состояться в Берлине, я надеюсь, в апреле", - сказал Ермак.

Ранее источник "Европейской правды" из Германии, имеющие отношение к переговорам, заявлял, что встреча лидеров государств в "нормандском формате" точно не произойдет в апреле.

Также в Германии отмечают, что Украина держит Берлин в курсе переговоров с РФ, в частности, приглашает наблюдать за встречами в Минске.

Ранее в МИД предполагали, что саммит, который должен состояться в Берлине и планировался в апреле, может быть отложен, однако не будет отменен.