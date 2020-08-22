Зеленский подтвердил: "нормандская" встреча на уровне советников пройдет 28 августа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" должен состояться 28 августа, затем пройдет встреча глав МИД и саммит на высшем уровне руководителей Украины, Германии, Франции и РФ.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Договорились о встрече советников в "нормандском формате", договорились на конец августа, 28 числа будет встреча. Потом, я считаю, что должна быть встреча на уровне министров иностранных дел "четверки" и встрече лидеров", - заявил Зеленский.

19 августа в Кремле заявили о подготовке встречи помощников глав государств "нормандского формата".

Ранее российские государственные информагентства со ссылкой на источник в МИД РФ сообщили, что такая встреча запланирована на 28 августа в Париже.

Предполагается, что от РФ в ней примет участие заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, от Украины - глава Офиса президента Андрей Ермак, от Германии - помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции - советник президента Эммануэль Бон.

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