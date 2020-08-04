В Польше замминистра предлагает называть всю страну "зоной, свободной от ЛГБТ"

Заместитель министра из правительства Польши предложил называть всю страну "зоной, свободной от ЛГБТ" после того, как Еврокомиссия отказалась финансировать проекты польских городов, которые принимали такие резолюции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUObserver.

На прошлой неделе в Польше разгорелся скандал вокруг решения Еврокомиссии отклонить шесть заявок на финансирование проектов от польских городов, ранее принимавших недружественные к ЛГБТ резолюции, в частности, о "зонах, свободных от ЛГБТ". На причину отклонения заявок прямо указала еврокомиссар по вопросам равенства Хелена Далли.

"Страны-члены и их органы власти должны уважать фундаментальные европейские ценности и права. По этой причине мы отклонили шесть заявок, связанных с польскими властями, принимавшими резолюции о "территориях, свободных от ЛГБТ" или "правах семьи", - заявила она.

Министр юстиции Збигнев Зебро остро отреагировал на решение, назвав его "безосновательным и незаконным", и призвал премьера Матеуша Моравецкого "предпринять решительные действия" в связи с этим.

Теперь заместитель министра госактивов Януш Ковальский, также представитель правящей партии "Право и справедливость", предложил объявить "зоной, свободной от ЛГБТ" всю территорию страны.

"Всю территорию Польши нужно обозначить как зону, свободную от идеологии ЛГБТ, так как Конституция четко определяет, что семья создается мужчиной и женщиной", - заявил Ковальский.

В дополнение он предложил законодательно запретить использование бюджетных средств на финансирование "любой деятельности или организаций, целью которых является открытое распространение идеологии ЛГБТ".

Депутат от "ПиС" Пшемыслав Чарнек в своих комментариях заявил, что "идеология ЛГБТ выросла из тех же корней, что и гитлеровский национал-социализм".

Это уже не первое скандальное заявление Чарнека: в июне он сказал, что ЛГБТ "не равны нормальным людям". Через несколько дней на судебный иск против него за оскорбление собрали 10 000 злотых.

Его коллега Томаш Ржимковский назвал современную ситуацию "битвой цивилизаций", в которой католическая Польша борется с "попытками установить марксизм" на своей территории.

Группа по правам ЛГБТ ILGA-Europe в индексе, опубликованном в мае, говорит, что Польша является самой гомофобной страной в ЕС с точки зрения прав ЛГБТ.