У Польщі заступник міністра пропонує називати всю країну "зоною, вільною від ЛГБТ"

Заступник міністра з уряду Польщі запропонував називати всю країну "зоною, вільною від ЛГБТ" після того, як Єврокомісія відмовилася фінансувати проєкти польських міст, які приймали такі резолюції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUObserver.

Нагадаємо, минулого тижня у Польщі здійнявся скандал довкола рішення Єврокомісії відхилити 6 заявок на фінансування проєктів від польських міст, які раніше приймали недружні до ЛГБТ резолюції, зокрема, щодо "зон, вільних від ЛГБТ". На причину відхилення заявок прямо вказала єврокомісар з питань рівності Хелена Даллі.

"Країни-члени і їхні органи влади повинні поважати фундаментальні європейські цінності і права. З цієї причини ми відхилили 6 заявок, пов’язаних із польськими органами влади, які приймали резолюції про "території, вільні від ЛГБТ" чи "права сім’ї", - заявила вона.

Міністр юстиції Збігнев Зьобро гостро відреагував на рішення, назвавши його "безпідставним і незаконним", та закликав прем’єра Матеуша Моравецького "вжити рішучих дій" у зв’язку з цим.

Тепер заступник міністра держактивів Януш Ковальський, також представник правлячої партії "Право і справедливість", запропонував оголосити "зоною, вільною від ЛГБТ" всю територію країни.

"Усю територію Польщі потрібно позначити як зону, вільну від ідеології ЛГБТ, тому що Конституція чітко визначає, що сім’я створюється чоловіком і жінкою", - заявив Ковальський.

На додачу він запропонував законодавчо заборонити використання бюджетних коштів на фінансування "будь-якої діяльності чи організацій, метою яких є відкрите поширення ідеології ЛГБТ".

Депутат від "ПіС" Пшемислав Чарнек у своїх коментарях заявив, що "ідеологія ЛГБТ виросла із тих же коренів, що гітлерівський націонал-соціалізм".

Це вже не перша скандальна заява Чарнека: у червні він сказав, що ЛГБТ "не рівні нормальним людям". За кілька днів на судовий позов проти нього за образу зібрали 10 тисяч злотих.

Його колега Томаш Ржимковський назвав сучасну ситуацію "битвою цивілізацій", у якій католицька Польща бореться зі "спробами встановити марксизм" на своїй території.

Група з прав ЛГБТ ILGA-Europe в індексі, опублікованому у травні, каже, що Польща є найбільш гомофобською країною в ЄС з точки зору прав ЛГБТ.