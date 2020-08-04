В Нидерландах за неделю почти вдвое возросло количество случаев коронавируса

Число новых случаев коронавируса в Нидерландах за неделю с 29 июля по 4 августа составило 2588, что почти вдвое больше, чем неделей ранее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

За предыдущую неделю до 29 июля было подтверждено 1329 случаев инфицирования.

Также сообщается, что 2,3% всех тестов за указанный период были положительными, по сравнению с 1,1% неделю назад.

При этом было проведено меньше тестов, чем на предыдущей неделе - 98 109 вместо 111 764.

Сегодня стало известно, что премьер-министр Марк Рютте и министр здравоохранения Уго де Йонг в четверг проведут пресс-конференцию по текущей ситуации с коронавирусом. Последняя подобная пресс-конференция была более месяца назад. Нидерландские СМИ не исключают, что может быть объявлено о возвращении некоторых карантинных мер в определенных регионах.

Число новых случаев особенно увеличилось в регионах Роттердама и Амстердама. С завтрашнего дня эти города вводят обязательное ношение масок в оживленных районах.

Напомним, соседняя Бельгия приняла решение вернуть еще часть "коронавирусных" ограничений из-за роста количества новых заражений.

Подробнее о ситуации в Бельгии читайте в статье: На пляж с QR-кодом: как в сердце Европы готовятся ко второй волне коронавируса