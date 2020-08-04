У Нідерландах за тиждень майже вдвічі зросла кількість випадків коронавірусу

Число нових випадків коронавірусу в Нідерландах за тиждень з 29 липня по 4 серпня склало 2588, що майже вдвічі більше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

За попередній тиждень до 29 липня було підтверджено 1329 випадків інфікування.

Також повідомляється, що 2,3% всіх тестів за вказаний період були позитивними, в порівнянні з 1,1% тиждень тому.

При цьому було проведено менше тестів, ніж на попередньому тижні - 98 109 замість 111 764.

Сьогодні стало відомо, що прем'єр-міністр Марк Рютте і міністр охорони здоров'я Уго де Йонг в четвер проведуть пресконференцію щодо поточної ситуації з коронавірусом. Остання подібна пресконференція була понад місяць тому. Нідерландські ЗМІ не виключають, що може бути оголошено про повернення деяких карантинних заходів в певних регіонах.

Число нових випадків особливо збільшилося в регіонах Роттердама і Амстердама. З завтрашнього дня ці міста вводять обов'язкове носіння масок у жвавих районах.

Нагадаємо, сусідня Бельгія прийняла рішення повернути ще частину "коронавірусних" обмежень через зростання кількості нових заражень.

Детальніше про ситуацію у Бельгії читайте у статті: "На пляж за QR-кодом: як у серці Європи готуються до другої хвилі коронавірусу"