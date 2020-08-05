Президент Франции в четверг вылетает в Ливан в связи со взрывом в Бейруте

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг отправится в Ливан в связи со взрывом в Бейруте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают ряд французских СМИ, среди которых BFM TV.

Как сообщают в пресс-службе Елисейского дворца, Макрон встретится "со всеми политическими деятелями" страны, среди которых президент Мишель Аун и премьер Хассан Диаб.

Ранее Франция уже заявила, что отправит Ливану гуманитарную помощь в связи с чрезвычайным взрывом в столице Бейруте.

С помощью в столицу Ливана должны вылететь три военных самолета.

"Сегодня в Бейрут вылетят три военных самолета: один из Марселя с медицинской командой, еще два - с 25 тоннами гуманитарной помощи и командами специалистов от Министерства внутренних дел", - сообщил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

В результате взрыва по последним данным погибли более 100 человек и около 4 тысяч получили ранения.

Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкин.

По последним данным, взрыв оставил 300 000 человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в более $ 3 млрд.

Европейский союз активировал механизм гражданской защиты по просьбе Ливана, чтобы помочь в ликвидации последствий разрушительного взрыва в Бейруте, и отправляет туда 100 специалистов с необходимым оборудованием и поисковыми собаками.