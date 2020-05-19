В Британии из-за коронакризиса резко возросла безработица

В Британии из-за кризиса, обусловленную пандемией коронавируса, резко выросла безработица.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом свидетельствуют последние данные Офиса национальной статистики.

По данным Офиса национальной статистики, в апреле 2020 году количество людей, претендующих на выплату пособия по безработице, выросло на 856 500 - до более 2 миллионов человек, или 5,8%.

В течение трех месяцев до марта 2020 уровень безработицы составлял 3,9%, на 0,1% больше, чем год назад, и на столько же больше, чем в предыдущем квартале.

К началу карантина в связи с эпидемией уровень занятости в стране был рекордно высоким, на уровне 76.6%.

Секретарь по вопросам труда и пенсионного обеспечения Тереза ​​Кофи отметила, что страна должна быть готова к еще большему росту безработицы.

"Мы должны сосредоточиться на том, как мы будем помогать людям на этапе выхода из этого кризиса", - отметила она.

Как сообщалось ранее, в Британии в первом квартале 2020 года зафиксировали самое глубокое падение экономики со времени финансового кризиса 2008 года.