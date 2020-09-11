Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС

Россия забрала не только корабли, но и основную базу ВМС в Крыму. Великобритания поможет Украине построить и флот, и новые порты...

В последнее время в Украине мало позитивных новостей из сферы внешней политики. "Потепление" с Венгрией снова отложили, события на белорусском направлении откровенно беспокоят, коронавирусные ограничения оставляют закрытыми границы с ЕС...

Впрочем, меньше чем через месяц эта полоса может прерваться.

Речь идет о незаурядном событии и для украинской обороны. Как выяснила "Европейская правда", сейчас ведется подготовка к визиту президента Зеленского в Великобританию, откуда он – если удастся достичь финальной договоренности – привезет в Украину программу обновления флота ВМС.

Британцы готовы оснастить украинские Вооруженные силы современными ракетными катерами, которые уже совместимы со стандартами НАТО и будут способны закрыть эту потребность в Черном и Азовском морях. Причем большинство из этих кораблей будут произведены в Украине, что дополнительно их удешевит и поддержит наших судостроителей. Более того, Лондон предоставит Украине "длинный" заем, что позволит также оснастить и модернизировать две базы ВМС.

Словом, для украинских военных моряков это событие может стать поворотным.

ЕвроПравда выяснила, что может предусматривать договоренность в случае ее одобрения, зачем эта помощь самой Великобритании и причем здесь "москиты". Об этом – далее в статье.

Соглашение для Зеленского

Первый публичный сигнал о подготовке исторической договоренности с Британией прозвучал во время интервью нового посла Украины в этой стране Вадима Пристайко для "Европейской правды". Он выразил надежду, что в ближайшее время Киев получит от Лондона "реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил", причем речь будет идти "не только о приобретении оружия, но и о производстве в Украине, локализации".

Дипломат не уточнил детали – мол, конечная договоренность еще не достигнута. Впрочем, когда "Европейская правда" начала выяснять, о чем может идти речь, то оказалось, что переговоры уже на завершающей стадии. Остается ключевой этап, который должен состояться при участии президента.

Это было одной из причин недавнего приезда в Украину министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, говорят собеседники издания. Время визита могло удивить – середина августа, разгар сезона отпусков дипломатов и чиновников. Но для спешки были причины.

Дело в том, что через месяц – в первой декаде октября – запланирован визит Владимира Зеленского в Лондон. Главная цель визита – парафировать или подписать новый большой украинско-британский договор, который заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

Но одновременно – если стороны успеют к визиту – будет подписан также "морской" договор о намерениях.

Стоит отметить, что чисто формально Зеленский не будет ставить подпись ни под одним из этих соглашений. Это – правительственные документы. Но, во-первых, традиции международных отношений побуждают "подгонять" большие, тем более исторические договоренности под визиты первых лиц. Не только в Украине. А во-вторых – и это еще более весомо – именно президент как верховный главнокомандующий должен сказать последнее слово по поводу контракта на поставку вооружения. Даже если подпись под документом поставит не он.

Источники "Европейской правды" свидетельствуют, что официальный Лондон ждет именно этой "отмашки".

Что в документе?

Официально Киев и Лондон не комментируют возможную договоренность, и это нормальная практика в ​​таких переговорах. Впрочем, британцы – так же, как и украинский посол Пристайко, – не скрывают, что переговоры ведутся.

В письменном ответе на запрос ЕП в посольстве Великобритании в Украине признали, что речь идет о программе обновления флота, а именно о "поддержке судостроительных мощностей" в Украине. "Украина будет иметь возможность наблюдать и учиться при строительстве первых кораблей в Британии, параллельно с модернизацией собственного судостроения", – говорится в комментарии пресс-отдела дипмиссии.

"Европейская правда" пообщалась с дипломатами и военными из Украины и Великобритании и составила довольно точную картину договоренности, которая допускает определенные корректировки.

Великобритания, которая до сих пор не предоставляла Украине доступ к закупкам вооружения, будет готова получить все необходимые согласования у собственных регуляторных органов и обеспечить украинские ВМС необходимым нам количеством ракетных катеров. Кораблей такого типа в Украине сейчас вообще нет, хотя они являются ключевым звеном, способным обеспечить сопротивление предполагаемому нападению агрессора с моря.

В Минобороны подсчитали потребности и говорят о необходимости иметь восемь катеров такого типа, свидетельствуют источники "Европейской правды" (мы направили также официальный запрос в министерство и готовы добавить их уточнение).

Ключевая деталь – речь идет не об обычной закупке, а о локализованном производстве кораблей в Украине по технологии и проекту, который предоставит британский производитель. Два первых корпуса будут изготовлены на британской верфи при участии специалистов украинского предприятия-производителя (его должно определить правительство). В дальнейшем все производство – от сборки корпусов до оснащения кораблей вооружением – будет проходить в Украине, на верфи, которую правительство выберет и согласует с британской стороной.

Вне зависимости от того, где будут производить корабли, это довольно дорогое производство, поэтому перед украинским правительством встанет проблема стабильного финансирования проекта. Ее также помогут решить британцы: правительство Соединенного Королевства предоставит заем на 10 лет на сумму до 1,25 млрд британских фунтов ($1,6 млрд по текущему курсу).

Эта сумма является максимумом кредитования, который предлагает Лондон; есть разные мнения о том, должна ли Украина использовать все доступные средства. Решение по этому вопросу остается за Киевом. От британских собеседников ЕП слышала предположения, что Киев не будет занимать всю сумму; украинские военные расходились в оценках. Дело в том, что британский кредит можно пустить не только на корабли.

Оккупировав Крым, Россия забрала не только корабли, но и основную базу ВМС.

Имеющихся в Одессе мощностей недостаточно, чтобы разместить все корабли, которые должна построить Украина для обеспечения минимальной защиты. Поэтому Украина сейчас строит базу в Очакове, на Черном море, и в Бердянске, на Азовском. И есть смысл с самого начала развивать базы таким образом, чтобы они соответствовали стандартам НАТО, были способны принимать корабли союзников, готовы к обмену данными с союзниками и т.д. (об этом – чуть ниже).

Словом, британский кредит дает возможность покрыть и эти расходы. Его частично планируется пустить на модернизацию одной черноморской и одной азовской баз, рассказали несколько собеседников ЕП, знакомых с ходом переговоров.

Капитан первого ранга Андрей Рыженко, в прошлом – заместитель начальника штаба ВМС Украины по евроинтеграции, а до весны 2020 года – советник министра обороны, в комментарии ЕП подтвердил эту информацию. "Британия дает кредит на 10 лет, и это не только на корабли, но и на инфраструктуру, порты", – утверждает он.

Импорт без зависимости

Катера, о которых ведут переговоры, существуют в нескольких конфигурациях – в зависимости от размера, тоннажа, вооружения и т.п. Британцы ждут от Украины детализации этих параметров.

"Мы подсчитали, что британский катер с нужным нам оснащением, уже с оружием и базовым боекомплектом – то есть восемь ракет – может стоить $60-80 млн за единицу. Это будет катер длиной 50 метров, скоростью 30-50 узлов, тоннажем до 400 тонн", – рассказал Андрей Рыженко.

По условиям кредитования, не менее 20% этих средств должны идти британским поставщикам, рассказал ЕП дипломат, знакомый с переговорами.

Этот процент – довольно низкий, ведь у Украины нет ракет морского запуска и мы будем вынуждены их закупать. Точнее, в планах Укроборонпрома есть адаптация крылатых противокорабельных ракет "Нептун" для морского запуска (сейчас они доступны только в конфигурации для наземного старта). Впрочем, пока неясно, когда будет готова морская платформа "Нептуна". "А ракетные катера нужны нам уже сейчас", – отмечает Рыженко.

Возникает вопрос: не станет ли Украина зависимой от поставок импортных (британских или, например, шведских, потому что такой вариант также рассматривается) крылатых ракет, если оснастит ими все новые катера?

Источники ЕП с украинской и британской стороны утверждают, что нет. Британские инженеры уже дали Украине ответ о том, что катера будет несложно перевести на украинское вооружение. "Мы говорили с британцами о том, чтобы была конфигурация, которая позволит заменить ракеты на украинский "Нептун" после того, как его разработка и испытание завершится", – подтвердила ЕвроПравде эту информацию Алина Фролова, экс-замминистра обороны, которая принимала участие в переговорах с британцами в марте 2020 года (ныне – заместитель главы правления Центра оборонных стратегий).

Зачем это Британии?

Это довольно естественный вопрос – ведь финансово, в военном плане, по соображениям поддержки национального производства и т.д. – этот контракт однозначно выгоден для Украины.

Да, британский производитель, очевидно, получит лицензионные выплаты; два из восьми корпусов кораблей будут собраны на британском заводе; часть вооружения и/или коммуникационного оборудования также может быть закуплена у британцев. То есть бизнес-составляющая здесь присутствует.

Однако сложно спорить, что несмотря на это, ожидаемые условия контракта очень привлекательны для Киева. Для сравнения, МВД недавно заключило подобное соглашение о поставках патрульных катеров для пограничной службы, и в соответствии с ним в Украине построят 25% кораблей из пакета заказа. А здесь речь идет о 75% кораблей локализованного производства!

Собеседники ЕП сходятся во мнении, что причиной стал... Brexit. Точнее, процессы, которые он вызвал.

"Сейчас Великобритания активно ищет свое место в мире за пределами ЕС. Ей необходимо зацементировать свое влияние, свой вес как международного игрока. В том числе в сфере безопасности. Украина – это та страна, с которой британские интересы полностью совпадают, ведь Лондон заинтересован в сдерживании России. Словом, здесь звезды сошлись", – рассказал один из дипломатов.

Другой собеседник ЕП напомнил, что Украина уже достигла договоренностей о поставках других типов военных катеров из США; пограничники получат технику из Франции. Поэтому ракетные катера – едва ли не единственный вектор, где оставалось пространство для поставок от британцев – и те решили сделать предложение, от которого сложно отказаться.

Воспоминания Алины Фроловой о том, как проходили переговоры с Лондоном, подтверждают эту версию. "Решение британцев было довольно быстрым. Мы начали эти разговоры в конце прошлого года, и уже к началу 2020 года нам сообщили о принципиальной готовности", – рассказала она. После того Украина и Великобритания перешли к переговорам о деталях. Несмотря на карантин, состоялись визиты британцев к потенциальным производителям в Украине; военные оценивали потребности и тому подобное.

К слову, о производителе.

Из всех судостроительных заводов есть один, на который Лондон не даст согласия.

Это – верфь в Николаеве, входящая в "Смарт-холдинг" Вадима Новинского. "Мы не хотим иметь дело с заводом, подконтрольным российским владельцам", – заявил ЕП на условиях анонимности британский дипломат, имеющий отношение к переговорам.

Помощь Британии украинским ВМС не ограничится строительством восьми ракетных катеров.

Так, в посольстве королевства, комментируя запрос ЕП о деталях контракта, отметили, что будут всячески способствовать развитию украинских ВМС. "Британия возглавит программу "Инициатива по морской подготовке" для Военно-морских сил, которая начнется в сентябре. Это будут многонациональные усилия по расширению возможностей украинских моряков", – говорится в комментарии.

Москиты как спасение

После российской агрессии и аннексии Крыма перед Украиной стоят непростые вызовы. Рядом с нами – государство-агрессор, которое быстрыми темпами милитаризирует оккупированный Крым. Россия и до этого постепенно развивала свой флот; у нее есть возможности перебросить в Черное море корабли из других регионов. Украина же потеряла большинство кораблей в оккупированном Крыму и не располагает ни финансовыми возможностями, ни временем для того, чтобы построить морские мощности, сопоставимые с российскими.

Однако задачи обороны и отражения возможного российского нападения с моря это не снимает.

Причем рассчитывать на то, что нас защитят "натовские корабли", не представляется возможным. Корабли нечерноморских государств вообще не имеют права находиться в Черном море более 30 дней подряд. Сразу после аннексии здесь постоянно, методом ротации, старались находиться несколько кораблей союзников, поскольку в НАТО считали высоким риск нового наступления и десантной операции флота РФ. Впрочем, начиная с 2016 года иностранное присутствие начало резко падать и уменьшалось до 2018 года, свидетельствует анализ Центра оборонных стратегий, с которым ознакомилась ЕвроПравда (документ планируют обнародовать в течение месяца, сообщили в организации).

После событий ноября 2018 года, когда Россия захватила три украинских корабля, иностранное присутствие снова возросла. Впрочем, та история доказала, что полагаться на иностранный флот нельзя.

В поисках возможных моделей развития ВСУ Киев вместе с союзниками по НАТО утвердил концепцию "москитного флота".

Сдержать во много раз больший флот РФ можно с помощью "москитов" – небольших и быстрых кораблей.

Именно этот подход утвержден в стратегии ВМС ВСУ.

"Должно быть три типа катеров. Первый – это те, которые обеспечивают патрулирование, защиту и конвоирования судов. Минимально 6-8 таких катеров должны обеспечить защиту портов, острова Змеиный и района Джарылгача. Второй тип – быстрые амфибийно-ударные катера, способные реагировать на возможность высадки ДРГ, действовать на песчаных косах и доставить 15-20 пехотинцев в необходимый район. Их нужно 16 штук. Третий тип – это ракетные катера, способные предотвратить возможную высадку десанта. Их нужно около 8 единиц, на каждом до 8 ракет", – рассказывает Рыженко.

Получить два первых типа "москитов" Украине помогают США. Это катера класса Island и Mark VI. Договоренность с британцами о ракетных катерах полностью закрывает "москитные" потребности флота.

Причем эксперты, с которыми общалась ЕП, отмечают важность именно того типа кораблей, который должен обеспечить британский контракт.

"Из практики стран, чьи угрозы и типы флотов ближе к нам, таких как Швеция и Норвегия, – небольшие ракетные катера являются одним из оптимальных вариантов удовлетворения существующих потребностей. Они позволяют защитить не только прибрежные 12 миль, но и продвинуться (с зоной безопасности . – ЕП) дальше в Черное море", – рассказывает Анна Шелест, директор программ безопасности "Украинскрй призмы", которая участвовала в разработке стратегии ВМС.

"Мир сегодня вступил в очередную научно-техническую революцию, ее направление – малые беспилотные системы, специалисты мечтают о "роях" беспилотников, которые появляются со всех сторон внезапно и бьют традиционных монстров. "Москитный" флот, пусть пока и не беспилотный – из этого тренда, – говорит Андрей Клименко, главный редактор blackseanews. – В конце концов, наши задачи на море – это не глобальная демонстрация, а патрулирование торговых путей, борьба с минной угрозой, а также уничтожение кораблей тех типов, которые есть у РФ на Черном море. При этом надо это делать быстро, дешево и в большом количестве. Иного решения, чем "москиты" разного назначения, просто не существует – ни технически, ни финансово".

Словом, аргументов в пользу британского контракта – более чем достаточно.

Участники переговоров говорят, что договоренности вполне возможно достичь до визита Зеленского в Лондон, чтобы подписать необходимые документы там, не откладывая до следующей встречи высокого уровня.

Ведь восстанавливать обороноспособность Украины на море необходимо как можно быстрее, а промедление может обойтись нам слишком дорого.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"