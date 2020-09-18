Эстония из-за коронавируса вводит общегосударственное ограничение на ночную продажу алкоголя

В Эстонии в ночь на 26 сентября начнет действовать общегосударственное ограничение на продажу алкоголя, которое правительство одобрило, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"В Эстонии произошел скачкообразный рост случаев заражения COVID-19, и поэтому новое введение общегосударственного ограничения необходимо и является обоснованным", - сказал премьер-министр Юри Ратас.

По его словам, коронавирус особенно хорошо распространяется на вечеринках - этому способствует употребление алкоголя, которое "меняет поведение людей"

"В связи с этим я призываю людей не создавать своим рискованным поведением новые возможности для распространения вируса ни в публичных местах, ни на частных вечеринках", - добавил глава эстонского правительства.

Ночной запрет на продажу алкоголя будет действовать с 00:00 до 10 утра во всех местах, где алкоголь продается для употребления на месте, например, в барах, ночных клубах, ресторанах, театральных буфетах и ​​гостиницах.

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Ограничение будет действовать до 24 октября включительно. Правительство оценит необходимость его продолжения за неделю до окончания срока действия ограничения.

По данным Департамента здоровья Эстонии, по состоянию на 17 сентября заболеваемость коронавирусом в течение последних 14 дней составило 25,36 на 100 000 населения.

Для сравнения - 1 августа этот показатель составлял 4,4, а 15 августа - 8,4.

Рост распространения инфекции в значительной степени был вызван вспышками заражения в барах Тартумаа и Ида-Вирумаа.