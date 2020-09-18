Естонія через коронавірус вводить загальнодержавне обмеження на нічний продаж алкоголю

В Естонії у ніч на 26 вересня почне діяти загальнодержавне обмеження на продаж алкоголю, яке уряд схвалив, щоб стримати поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"В Естонії відбулося стрибкоподібне зростання випадків зараження COVID-19, і тому нове запровадження загальнодержавного обмеження є необхідним і обгрунтованим", - сказав прем'єр-міністр Юрі Ратас.

За його словами, коронавірус особливо добре поширюється на вечірках - цьому сприяє вживання алкоголю, яке "змінює поведінку людей"

"У зв'язку з цим я закликаю людей не створювати своєю ризикованою поведінкою нових можливостей для поширення вірусу ні в публічних місцях, ні на приватних вечірках", - додав глава естонського уряду.

Нічна заборона на продаж алкоголю діятиме з 00:00 до 10 ранку в усіх місцях, де алкоголь продається для вживання на місці, наприклад, в барах, нічних клубах, ресторанах, театральних буфетах і готелях.

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Обмеження діятиме до 24 жовтня включно. Уряд оцінить необхідність його продовження за тиждень до закінчення терміну дії обмеження.

За даними Департаменту здоров'я Естонії, станом на 17 вересня захворюваність коронавірусом протягом останніх 14 днів становила 25,36 на 100 тисяч населення.

Для порівняння - 1 серпня цей показник становив 4,4, а 15 серпня - 8,4.

Зростання поширення інфекції значною мірою було викликане спалахами зараження в барах Тартумаа і Іда-Вірумаа.