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ЕС осудил отравление Навального, требует наказать виновных

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В НАТО возмущены применением "Новичка" против Навального, говорят о последствиях

Среда, 2 сентября 2020, 21:30

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не сомневается в корректности сообщений об использовании нервно-паралитического вещества типа "Новичок" против Алексея Навального.

Это следует из заявления генсека, которое он обнародовал на своем официальном твиттер-аккаунте.

Генсек сослался на заявление правительства Германии о том, что Навальный пострадал именно из-за "Новичка".

"Я крайне осуждаю использование нервно-паралитического яда военного класса. И это делает еще более актуальным, чтобы Россия провела полное и прозрачное расследование (нападения на оппозиционного лидера)", - подчеркнул он.

Генсек НАТО добавил, что в Альянсе готовятся к необходимости принимать решение по этому поводу. "Мы проведем консультации с Германией и со всеми союзниками по НАТО относительно последствий (этих событий)", - заявил он.

Как сообщалось, ранее ЕС также осудил отравления Навального и потребовал наказать виновных. Литва напрямую обвинила российские власти в этом преступлении.

Между тем, в Кремле уже намекают, что Навального отравили в Германии.

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