ЄС засудив отруєння Навального, вимагає покарати винних

ЄС рішуче засуджує отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального і наполягає на необхідності притягнути винних до відповідальності.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля, повідомляє "Європейська правда".

"Європейський Союз найрішучішим чином засуджує отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального. Застосування хімічної зброї ні за яких обставин абсолютно неприйнятно і є порушенням міжнародного права" - наголосив Боррель.

За його словами, вкрай важливо, щоб російський уряд ретельно і прозоро розслідував замах на Навального.

"Справа Алексєя Навального не повинна залишитися невирішеною. Винні повинні бути притягнуті до відповідальності" - йдеться у заяві.

За словами Борреля, Європейський союз буде і надалі уважно стежити за цим питанням і обговорювати його наслідки.

Як повідомлялося, у середу 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.