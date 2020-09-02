У НАТО обурені застосуванням "Новічка" проти Навального, говорять про наслідки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не сумнівається у коректності повідомлень про використання нервово-паралітичної речовини типу "Новічок" проти Олексія Навального.

Це випливає із заяви генсека, яку він оприлюднив на своєму офіційному твіттер-аккаунті.

Генсек послався на заяву уряду Німеччини про те, що Навальний постраждав саме через "Новічок".

"Я украй засуджую використання нервово-паралітичної отрути військового класу. І це робить ще більш нагальним, щоби Росія провела повне та прозоре розслідування (нападу на опозиційного лідера)", - наголосив він.

Генсек НАТО додав, що у Альянсі готуються до необхідності ухвалювати рішення з цього приводу. "Ми проведемо консультації з Німеччиною та з усіма союзниками по НАТО стосовно наслідків (цих подій)", - заявив він.

Як повідомлялося, раніше ЄС також засудив отруєння Навального та вимагає покарати винних. Литва напряму звинуватила російську владу у цьому злочині.

Між тим, у Кремлі вже натякають, що Навального отруїли у Німеччині.