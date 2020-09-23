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Польша не признает легитимность Лукашенко

Среда, 23 сентября 2020, 17:13

МИД Польши заявил, что Александр Лукашенко не может считаться легитимным президентом Беларуси, независимо от того, какой была его инаугурация.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"МИД принимает во внимание сегодняшние события в Беларуси. Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться законно исполняющим обязанности независимо от того, была ли его присяга тайной или официальной", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Как сообщалось, 23 сентября Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. Белорусская оппозиция после этого призвала к бессрочной акции протеста.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Лукашенко.

Как известно, Европейский Союз не признает легитимности Лукашенко и считает результаты выборов президента сфальсифицированными.

От редакции. "Европейская правда" отныне называть Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси.

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