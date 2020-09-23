Польша не признает легитимность Лукашенко

МИД Польши заявил, что Александр Лукашенко не может считаться легитимным президентом Беларуси, независимо от того, какой была его инаугурация.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"МИД принимает во внимание сегодняшние события в Беларуси. Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться законно исполняющим обязанности независимо от того, была ли его присяга тайной или официальной", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

MSZ odnotowuje dzisiejsze wydarzenia na Białorusi.



Prezydent wybrany w niedemokratycznych wyborach nie może zostać uznany za legalnie sprawującego władzę niezależnie od tego czy zaprzysiężenie będzie potajemne, czy oficjalne. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 23, 2020

Как сообщалось, 23 сентября Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. Белорусская оппозиция после этого призвала к бессрочной акции протеста.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Лукашенко.

Как известно, Европейский Союз не признает легитимности Лукашенко и считает результаты выборов президента сфальсифицированными.

От редакции. "Европейская правда" отныне называть Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси.