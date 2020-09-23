Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Росія розширює персональні санкції проти ЄС

Швидші процедури та "баланс відповідальності": ЄС пропонує нову систему міграції та притулку

У Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка

Навального виписали зі стаціонару берлінської клініки "Шаріте"






Польща не визнає легітимність Лукашенка

Середа, 23 вересня 2020, 17:13

МЗС Польщі заявило, що Александр Лукашенко не може вважатися легітимним президентом Білорусі, незалежно від того, якою була його інавгурація.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"МЗС бере до уваги сьогоднішні події в Білорусі. Президент, обраний на недемократичних виборах, не може вважатися законно виконуючим обов'язки незалежно від того, чи була його присяга таємною чи офіційною", - йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

Як повідомлялося, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Білоруська опозиція після цього закликала до безстрокової акції непокори.

Про своє невизнання Лукашенка президентом заявили Литва, Латвія, Естонія, Словаччина та Німеччина.

Як відомо, Європейський Союз не визнає легітимності Лукашенка і вважає результати виборів президента сфальсифікованими.

Від редакції. "Європейська правда" відсьогодні називатиме Александра Лукашенка самопроголошеним президентом Білорусі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua