Польща не визнає легітимність Лукашенка

МЗС Польщі заявило, що Александр Лукашенко не може вважатися легітимним президентом Білорусі, незалежно від того, якою була його інавгурація.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"МЗС бере до уваги сьогоднішні події в Білорусі. Президент, обраний на недемократичних виборах, не може вважатися законно виконуючим обов'язки незалежно від того, чи була його присяга таємною чи офіційною", - йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

MSZ odnotowuje dzisiejsze wydarzenia na Białorusi.



Prezydent wybrany w niedemokratycznych wyborach nie może zostać uznany za legalnie sprawującego władzę niezależnie od tego czy zaprzysiężenie będzie potajemne, czy oficjalne. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 23, 2020

Як повідомлялося, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Білоруська опозиція після цього закликала до безстрокової акції непокори.

Про своє невизнання Лукашенка президентом заявили Литва, Латвія, Естонія, Словаччина та Німеччина.

Як відомо, Європейський Союз не визнає легітимності Лукашенка і вважає результати виборів президента сфальсифікованими.

Від редакції. "Європейська правда" відсьогодні називатиме Александра Лукашенка самопроголошеним президентом Білорусі.