Тысячи "золотых паспортов" Кипра могли быть выданы без надлежащего разрешения - аудиторы

Тысячи паспортов Кипра могли быть выданы без надлежащего разрешения в рамках схемы гражданства в обмен на инвестиции.

Об этом говорится в отчете аудиторской службы Кипра, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

При минимальных инвестициях в 2 миллиона евро Кипр выдает паспорта, гарантирующие безвизовый въезд в Евросоюз. Эта схема, которую критики называют непрозрачной и угрожающей отмыванием денег, популярна среди россиян, украинцев, а в последнее время - среди китайцев и камбоджийцев.

Кипрская аудиторская служба сообщила, что ее расследование показало, что Кабинет министров превысил свои полномочия в предоставлении гражданства не только отдельным заявителям, но и их семьям.

"Полномочия, предоставленные Совету министров, распространяются на иностранных бизнесменов и инвесторов, а не на членов их семей", - говорится в сообщении.

По словам аудиторов, проблема потенциально может касаться тысяч случаев.

Министерство внутренних дел, которое занимается обработкой заявлений, ответило, что служба контроля решила проблему "изолированно", сосредоточившись только на конкретном периоде. Министерство также обвинило регулирующий орган в превышении своих полномочий при проведении расследования.

В МВД заявили, что дождутся результатов отдельного расследования, проведенного генеральным прокурором, а затем предпримут действия, которые сочтут необходимыми.

В октябре 2019 года СМИ сообщили, что граждане Камбоджи, входящие в ближайшее окружение давнего лидера Хун Сена, а также члены их семей получили паспорта, что побудило власти пересмотреть программу.

В другом материале телеканала Al Jazeera, опубликованном в августе этого года, сообщалось, что по крайней мере 60 человек, получивших гражданство в период с 2017 по 2019 год, входили в группу высокого риска и, вероятно, не смогли бы получить паспорт по новым, более жестким правилам.

В прошлом году Еврокомиссия в отчете объявила, что Мальта, Кипр и Болгария являются единственными странами ЕС, которые продают гражданство. Другие страны предоставляют право постоянного проживания за инвестиции, так называемые "золотые визы".