Тисячі "золотих паспортів" Кіпру могли бути видані без належного дозволу - аудитори

Тисячі паспортів Кіпру могли бути видані без належного дозволу в рамках схеми громадянства в обмін на інвестиції.

Про це йдеться у звіті аудиторської служби Кіпру, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

При мінімальних інвестиціях у 2 мільйони євро Кіпр надає паспорта, що гарантують безвізовий в'їзд до Євросоюзу. Ця схема, яку критики називають непрозорою і такою, що загрожує відмиванням грошей, популярна серед росіян, українців, а останнім часом - серед китайців і камбоджійців.

Кіпрська аудиторська служба повідомила, що її розслідування показало, що Кабінет міністрів перевищив свої повноваження в наданні громадянства не тільки окремим заявникам, а й їхнім сім'ям.

"Повноваження, надані Раді міністрів, поширюються на іноземних бізнесменів і інвесторів, а не на членів їхніх сімей", - йдеться в повідомленні.

За словами аудиторів, проблема потенційно може стосуватися тисяч випадків.

Міністерство внутрішніх справ, яке займається обробкою заяв, відповіло, що служба контролю вирішила проблему "ізольовано", зосередившись лише на конкретному періоді. Міністерство також звинуватило регулюючий орган в перевищенні своїх повноважень при проведенні розслідування.

У МВС заявили, що дочекаються результатів окремого розслідування, проведеного генеральним прокурором, а потім вчинять будь-які дії, які вважатимуть необхідними.

У жовтні 2019 року ЗМІ повідомили, що громадяни Камбоджі, що входять в найближче оточення давнього лідера Хун Сена, а також члени їх сімей придбали паспорта, що спонукало владу переглянути програму.

В іншому матеріалі телеканалу Al Jazeera, опублікованому в серпні цього року, повідомлялося, що принаймні 60 осіб, які отримали громадянство в період з 2017 по 2019 рік, входили в групу високого ризику і, ймовірно, не змогли б отримати паспорт за новими більш жорстким правилам видачі.

Минулого року Єврокомісія у звіті оголосила, що Мальта, Кіпр та Болгарія є єдиними країнами ЄС, які продають громадянство. Інші країни надають право постійного проживання за інвестиції, так звані "золоті візи".