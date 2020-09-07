Кипр расследует законность выдачи "золотых паспортов" Коломойскому, Григоришину и Гайдуку

Кипрская газета Politis опубликовала имена 34 владельцев "золотых паспортов", к правомерности выдачи которых возникли вопросы у кипрских властей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Паспорта были выданы на Кипре в 2008-2012 годах по программе "гражданство в обмен на инвестиции в экономику страны". До 2019 года для получения такого паспорта нужно было инвестировать в экономику Кипра $ 2 миллиона.

Всего в этот период кипрское гражданство в обмен на инвестиции получил 141 человек. Список был направлен президентом Кипра Никосом Анастасиадисом лидерам политических партий по их запросу.

В письме говорится, что "из предложенной таблицы видно, что из 141 заявителя (2008-2012 гг.) 25% (34 случая) в период подачи заявления относились к группам граждан, которые или были классифицированы как лица высокого риска, или были обвинены, заключены под стражу, осуждены или входили в группы управления компаний, на которые были наложены санкции либо административные штрафы".

В списке семь граждан Украины: бизнесмен Игорь Коломойский, его жена Ирина и дочь Анжелика, партнер Коломойского по бизнесу Геннадий Боголюбов, бизнесмен Константин Григоришин, один из основателей корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталий Гайдук и его жена Елена.

В списке, помимо данных, полученных в результате расследования, также есть примечания, которые, очевидно, были сделаны правительством

По словам Коломойского, "в 2006 году его обвинили в серии "враждебных" захватов в результате применения силы и вымогательстве".

Боголюбов, как сказано, обвиняется в том, что вместе с другими "через кипрскую дочернюю компанию присвоил сумму, равную 5% ВВП Украины".

Григоришин, на тот момент гражданин РФ, получивший гражданство Кипра в 2011 году, был арестован в 2002 году за хранение наркотиков и оружия и находится в международном списке лиц, разыскиваемых за значительное финансовое мошенничество на сумму несколько миллиардов евро. В 2016 году он получил гражданство Украины.

В список также попали 24 гражданина России, в частности, совладелец и президент металлургической компании Evraz Александр Фролов и заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов.

Напомним, в ноябре 2019 года власти Кипра начали процесс лишения гражданства 26 человек, которые получили его в обмен на инвестиции, после скандальных публикаций в СМИ.

Несколько ведущих изданий опубликовали информацию о владельцах паспортов, включая элиту Камбоджи и малайзийского беглеца от правосудия.

Расследование показало, что состоятельные родственники и союзники премьер-министра Камбоджи Гун Сена покупали иностранное гражданство, и восемь членов его внутреннего круга получили кипрские паспорта.

В прошлом году Еврокомиссия в отчете объявила, что Мальта, Кипр и Болгария являются единственными странами ЕС, которые продают гражданство. Другие страны предоставляют лишь право постоянного проживания за инвестиции, так называемые "золотые визы".