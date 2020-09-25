Альянс миротворящий: как удалось предотвратить новую войну между Турцией и Грецией

Совместные усилия НАТО и ЕС снизили напряжение в отношениях Греции и Турции.

Еще пару недель назад вероятность военных столкновений между Анкарой и Афинами была очень высока. Теперь же противостояние близ острова Кастелоризо постепенно теряет свою первоначальную остроту.

Впрочем, стратегическая значимость этого конфликта для многих международных актеров остается очень высокой. И это может "обнулить" усилия по примирению сторон.

Или – как минимум – завести мирные переговоры в тупик.

Попытаемся разобраться, кто из глобальных игроков поддерживает Турцию, а кто – Грецию. И кто наиболее заинтересован в срыве мирных переговоров?

Угроза крестом

По всей видимости, угроза прямого военного столкновения между Турцией и Грецией на данном этапе миновала.

Однако конфликтно-кризисный потенциал двусторонних отношений далеко не исчерпан и до разрешения кризиса еще далеко.

И Греция, и Турция готовятся к затяжному противоборству.

Ни одна из сторон не желает уступать в споре за природные ресурсы на лакомых участках Восточного Средиземноморья.

Ведь в течение нескольких последних лет Анкара и так периодически проводила разведку месторождений на участке морского шельфа, который Греция и Кипр считают частью своих исключительных экономических зон.

Фото ethnos.gr

Не случайно, несмотря на первые признаки деэскалации, турецкие власти в начале сентября все же приступили к переброске десятков танков из юго-восточной провинции Хатай в приграничную с Грецией северо-западную провинцию Эдирне.

Примечательно, что в качестве ассиметричного ответа Греции на попытки милитаризации Турцией этого участка совместной границы рассматривается... воздвижение 14 сентября греками Святого Креста в центре православного греческого монастыря Святой Параскевы в приграничной с Турцией Неа-Виссе.

Будучи подсвеченным, 15-метровый крест особенно эффектно смотрится ночью в турецком городе Эдирне, что в мусульманской Турции расценили не иначе как провокацию.

Более того, по сообщениям турецких СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "будет жаловаться на установленный крест канцлеру Германии Ангеле Меркель".

А министр обороны Турции Хулуси Акар, после заявления о готовности к диалогу 13 сентября, все же отметил, что "возвращение Oruc Reis не означает отказа Турции от своих прав в Восточном Средиземноморье". Показательно, что это заявление турецкий министр сделал в портовом городе Каша, расположенном всего в двух километрах от греческого острова Кастелоризо, который в тот же день посетила президент Греции Катерина Сакелларопулу.

Анкара выразила обеспокоенность этим посещением, заявив, что Афины "вооружают острова в Эгейском море вопреки договорённостям".

По словам Хулуси Акара, в первую очередь "должен быть демилитаризован остров Кастелоризо", который находится в непосредственной близости к турецким берегам.

Миротворчество НАТО

Нынешний спор двух членов НАТО показал, что Альянс имеет достаточно рычагов, чтоб быть арбитром даже в таком непростом споре.

Не случайно в начале сентября власти Турции и Греции все же согласились вступить в технические переговоры именно под эгидой Альянса, чтобы, как подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, "создать механизмы для предотвращения военного конфликта и снизить риск вооруженного инцидента в Восточном Средиземноморье".

Судя по всему, то, что наделавшее много шума турецкое исследовательское судно Oruc Reis покинуло греческий континентальный шельф и поздно вечером 12 сентября вернулось в порт Анталии, и стало первым реальным результатом запуска такого переговорного механизма.

Не случайно апелляция к привлечению НАТО как обязательного арбитра в разрешении опасного противостояния исходит как от одной, так и от другой стороны.

По понятным причинам, оба государства в своей риторике, и так сложилось исторически, традиционно выставляют друг в качестве ненадежного союзника НАТО.

Свое слово сказали и Соединенные Штаты.

В ходе своего визита в греческую часть Кипра 13 сентября госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что "региональные акторы должны решить вопросы, связанные с безопасностью, энергетическими источниками и морскими границами, дипломатическим путем".

Вербальная реакция турецкой стороны последовала незамедлительно. Министр обороны Турции Хулуси Акар, который ещё пару дней до отзыва турецкого судна открыто грозил грекам военным решением вопроса, в тот же день солидаризировался с американским коллегой: "Мы выступаем за диалог. Мы хотели бы решить наши проблемы в регионе мирным путём".

Кроме того, министр Акар заявил о готовности Турции провести у себя четвертые переговоры с Грецией в рамках НАТО по ситуации в Средиземном море.

Особые интересы

Одновременно, в греко-турецкое противостояние вплетены региональные интересы внешних сил, в том числе и России.

Однако по целому ряду причин возможности разыгрывать "российскую карту" в качестве аргумента противостояния для Турции ограничены в силу близких отношений Анкары и Москвы.

В определенном смысле, и у России оказались связанными внешнеполитические руки как в отношении давнего "греческого союзника", так и относительно нового "турецкого приятеля".

Поэтому на данном этапе Россия предпочла придерживаться выжидательной тактики без прямых заявлений о поддержке одной из сторон.

А вот где Россия может сыграть в свою игру, так это в направлении ослабления единства НАТО.

Также не исключено, что Россия может остаться в выигрыше в случае начала боевых действий между Анкарой и Афинами. Потому не исключен риск того, что РФ может перейти от пассивного наблюдения к гибридным провокациям боестолкновения своих региональных партнеров.

Совершенно противоположной тактики придерживается еще одна заинтересованная сторона – Франция, активно поддержавшая в этом конфликте Грецию.

За последние недели президент Франции Макрон неоднократно выражал поддержку Греции.

Франция, в свою очередь, поддержала альтернативный вариант разграничения морских зон в Средиземном море, который лег в основу соглашение Греции с Египтом, ратифицированного 27 августа 2020 года греческим парламентом. Этот документ закрепляет за Грецией право на часть морского шельфа, который Турция считает своим.

В ответ Греция в середине сентября заявила о планах закупки, в частности, 18 новых французских многоцелевых истребителей Dassault Rafale.

На этом фоне в середине сентября уже успела развернуться словесная дуэль французского и турецкого президентов с переходом на личности.

Эрдоган, в частности, призвал Макрона "не искать повода для ссоры" и не вмешиваться в разрешение сложившейся ситуации во избежание проблем.

На этом фоне все активней в игру вступает ЕС, в рамках которого ведущую роль в качестве основного посредника начинает играть канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам посла Германии в Греции Эрнста Райхеля, немецкий канцлер "сделала своим личным делом предотвращение военного конфликта между двумя соседями и достижение ими мирной демаркации своих морских зон".

Так, 17 сентября в ходе брифинга для Специального постоянного комитета греческого парламента по европейским делам Эрнст Райхель в духе "кнута и пряника" так же отметил, что Берлин "не нейтрален" в споре между Афинами и Анкарой по вопросам суверенитета в восточном Средиземноморье, и "привержен солидарности с ЕС".

Тем не менее, Германия не может обращаться к Турции с максимальной резкостью, потому что, как пояснил господин посол, это разрушит ее способность к посредничеству.

Более того, сделав реверанс в сторону Греции, Эрнст Райхель одновременно фактически призвал и ее вывести свою армию с островов Эгейского моря, находящихся в непосредственной близи к берегам Турции.

В частности, речь идет о демилитаризации четырех греческих островов в Эгейском море – Эримоса, Агафониси, Фармакониси и Хиоса.

По оценкам греческой газеты ESTI, такое заявление стало "настоящим сюрпризом", так как идет в ногу с целью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как отмечает издание, даже если Турция и выведет свою эгейскую армию из окрестностей Измира, то "все равно будет внимательно следить за греческими островами, и в случае их демилитаризации, будет способна совершить вторжение, как в случае с Кипром".

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22 сентября Греция и Турция подтвердили возобновление переговоров по морским претензиям в Эгейском море.

Как сообщают греческие СМИ, стороны согласились возобновить переговоры лишь после телефонного разговора, состоявшегося между Эрдоганом, Меркель и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Определенный скепсис по поводу фактического проведения переговоров в ближайшие дни сохраняется, в частности, у греческих властей.

В Афинах обеспокоены тем, что турецкая сторона в ходе переговоров может поставить на повестку дня и ряд смежных вопросов.

В частности, по мнению греческих СМИ, турецкой делегацией может быть затронут вопрос и о демилитаризации греческого острова Лемнос в условиях предполагаемых нарушений Лозаннского договора 1923 года, а так же вопрос привлечения турецкой администрации северного Кипра к участию в работе региональной конференции прибрежных средиземноморских государств.

Впрочем, чуть ранее греческий премьер-министр не исключал возможность привлечения Международного суда ООН в случае, если сторонам так не удастся прийти к единой позиции.

Как бы там ни было, нас ожидает длительный процесс урегулирования спорных вопросов.

Однако усилия НАТО и ЕС привели к тому, что условия для начала реальных переговоров выглядят куда более благоприятными, чем еще две недели назад.

Автор: Сергей Глебов,

доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова