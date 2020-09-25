Альянс миротворящий: как удалось предотвратить новую войну между Турцией и Грецией
Совместные усилия НАТО и ЕС снизили напряжение в отношениях Греции и Турции.
Еще пару недель назад вероятность военных столкновений между Анкарой и Афинами была очень высока. Теперь же противостояние близ острова Кастелоризо постепенно теряет свою первоначальную остроту.
Впрочем, стратегическая значимость этого конфликта для многих международных актеров остается очень высокой. И это может "обнулить" усилия по примирению сторон.
Или – как минимум – завести мирные переговоры в тупик.
Попытаемся разобраться, кто из глобальных игроков поддерживает Турцию, а кто – Грецию. И кто наиболее заинтересован в срыве мирных переговоров?
Угроза крестом
По всей видимости, угроза прямого военного столкновения между Турцией и Грецией на данном этапе миновала.
Однако конфликтно-кризисный потенциал двусторонних отношений далеко не исчерпан и до разрешения кризиса еще далеко.
И Греция, и Турция готовятся к затяжному противоборству.
Ни одна из сторон не желает уступать в споре за природные ресурсы на лакомых участках Восточного Средиземноморья.
Ведь в течение нескольких последних лет Анкара и так периодически проводила разведку месторождений на участке морского шельфа, который Греция и Кипр считают частью своих исключительных экономических зон.
Не случайно, несмотря на первые признаки деэскалации, турецкие власти в начале сентября все же приступили к переброске десятков танков из юго-восточной провинции Хатай в приграничную с Грецией северо-западную провинцию Эдирне.
Примечательно, что в качестве ассиметричного ответа Греции на попытки милитаризации Турцией этого участка совместной границы рассматривается... воздвижение 14 сентября греками Святого Креста в центре православного греческого монастыря Святой Параскевы в приграничной с Турцией Неа-Виссе.
Будучи подсвеченным, 15-метровый крест особенно эффектно смотрится ночью в турецком городе Эдирне, что в мусульманской Турции расценили не иначе как провокацию.
Более того, по сообщениям турецких СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "будет жаловаться на установленный крест канцлеру Германии Ангеле Меркель".
А министр обороны Турции Хулуси Акар, после заявления о готовности к диалогу 13 сентября, все же отметил, что "возвращение Oruc Reis не означает отказа Турции от своих прав в Восточном Средиземноморье". Показательно, что это заявление турецкий министр сделал в портовом городе Каша, расположенном всего в двух километрах от греческого острова Кастелоризо, который в тот же день посетила президент Греции Катерина Сакелларопулу.
Анкара выразила обеспокоенность этим посещением, заявив, что Афины "вооружают острова в Эгейском море вопреки договорённостям".
По словам Хулуси Акара, в первую очередь "должен быть демилитаризован остров Кастелоризо", который находится в непосредственной близости к турецким берегам.
Миротворчество НАТО
Нынешний спор двух членов НАТО показал, что Альянс имеет достаточно рычагов, чтоб быть арбитром даже в таком непростом споре.
Не случайно в начале сентября власти Турции и Греции все же согласились вступить в технические переговоры именно под эгидой Альянса, чтобы, как подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, "создать механизмы для предотвращения военного конфликта и снизить риск вооруженного инцидента в Восточном Средиземноморье".
Судя по всему, то, что наделавшее много шума турецкое исследовательское судно Oruc Reis покинуло греческий континентальный шельф и поздно вечером 12 сентября вернулось в порт Анталии, и стало первым реальным результатом запуска такого переговорного механизма.
Не случайно апелляция к привлечению НАТО как обязательного арбитра в разрешении опасного противостояния исходит как от одной, так и от другой стороны.
По понятным причинам, оба государства в своей риторике, и так сложилось исторически, традиционно выставляют друг в качестве ненадежного союзника НАТО.
Свое слово сказали и Соединенные Штаты.
В ходе своего визита в греческую часть Кипра 13 сентября госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что "региональные акторы должны решить вопросы, связанные с безопасностью, энергетическими источниками и морскими границами, дипломатическим путем".
Вербальная реакция турецкой стороны последовала незамедлительно. Министр обороны Турции Хулуси Акар, который ещё пару дней до отзыва турецкого судна открыто грозил грекам военным решением вопроса, в тот же день солидаризировался с американским коллегой: "Мы выступаем за диалог. Мы хотели бы решить наши проблемы в регионе мирным путём".
Кроме того, министр Акар заявил о готовности Турции провести у себя четвертые переговоры с Грецией в рамках НАТО по ситуации в Средиземном море.
Особые интересы
Одновременно, в греко-турецкое противостояние вплетены региональные интересы внешних сил, в том числе и России.
Однако по целому ряду причин возможности разыгрывать "российскую карту" в качестве аргумента противостояния для Турции ограничены в силу близких отношений Анкары и Москвы.
В определенном смысле, и у России оказались связанными внешнеполитические руки как в отношении давнего "греческого союзника", так и относительно нового "турецкого приятеля".
Поэтому на данном этапе Россия предпочла придерживаться выжидательной тактики без прямых заявлений о поддержке одной из сторон.
А вот где Россия может сыграть в свою игру, так это в направлении ослабления единства НАТО.
Также не исключено, что Россия может остаться в выигрыше в случае начала боевых действий между Анкарой и Афинами. Потому не исключен риск того, что РФ может перейти от пассивного наблюдения к гибридным провокациям боестолкновения своих региональных партнеров.
Совершенно противоположной тактики придерживается еще одна заинтересованная сторона – Франция, активно поддержавшая в этом конфликте Грецию.
За последние недели президент Франции Макрон неоднократно выражал поддержку Греции.
Франция, в свою очередь, поддержала альтернативный вариант разграничения морских зон в Средиземном море, который лег в основу соглашение Греции с Египтом, ратифицированного 27 августа 2020 года греческим парламентом. Этот документ закрепляет за Грецией право на часть морского шельфа, который Турция считает своим.
В ответ Греция в середине сентября заявила о планах закупки, в частности, 18 новых французских многоцелевых истребителей Dassault Rafale.
На этом фоне в середине сентября уже успела развернуться словесная дуэль французского и турецкого президентов с переходом на личности.
Эрдоган, в частности, призвал Макрона "не искать повода для ссоры" и не вмешиваться в разрешение сложившейся ситуации во избежание проблем.
На этом фоне все активней в игру вступает ЕС, в рамках которого ведущую роль в качестве основного посредника начинает играть канцлер Германии Ангела Меркель.
По словам посла Германии в Греции Эрнста Райхеля, немецкий канцлер "сделала своим личным делом предотвращение военного конфликта между двумя соседями и достижение ими мирной демаркации своих морских зон".
Так, 17 сентября в ходе брифинга для Специального постоянного комитета греческого парламента по европейским делам Эрнст Райхель в духе "кнута и пряника" так же отметил, что Берлин "не нейтрален" в споре между Афинами и Анкарой по вопросам суверенитета в восточном Средиземноморье, и "привержен солидарности с ЕС".
Тем не менее, Германия не может обращаться к Турции с максимальной резкостью, потому что, как пояснил господин посол, это разрушит ее способность к посредничеству.
Более того, сделав реверанс в сторону Греции, Эрнст Райхель одновременно фактически призвал и ее вывести свою армию с островов Эгейского моря, находящихся в непосредственной близи к берегам Турции.
В частности, речь идет о демилитаризации четырех греческих островов в Эгейском море – Эримоса, Агафониси, Фармакониси и Хиоса.
По оценкам греческой газеты ESTI, такое заявление стало "настоящим сюрпризом", так как идет в ногу с целью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как отмечает издание, даже если Турция и выведет свою эгейскую армию из окрестностей Измира, то "все равно будет внимательно следить за греческими островами, и в случае их демилитаризации, будет способна совершить вторжение, как в случае с Кипром".
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22 сентября Греция и Турция подтвердили возобновление переговоров по морским претензиям в Эгейском море.
Как сообщают греческие СМИ, стороны согласились возобновить переговоры лишь после телефонного разговора, состоявшегося между Эрдоганом, Меркель и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Определенный скепсис по поводу фактического проведения переговоров в ближайшие дни сохраняется, в частности, у греческих властей.
В Афинах обеспокоены тем, что турецкая сторона в ходе переговоров может поставить на повестку дня и ряд смежных вопросов.
В частности, по мнению греческих СМИ, турецкой делегацией может быть затронут вопрос и о демилитаризации греческого острова Лемнос в условиях предполагаемых нарушений Лозаннского договора 1923 года, а так же вопрос привлечения турецкой администрации северного Кипра к участию в работе региональной конференции прибрежных средиземноморских государств.
Впрочем, чуть ранее греческий премьер-министр не исключал возможность привлечения Международного суда ООН в случае, если сторонам так не удастся прийти к единой позиции.
Как бы там ни было, нас ожидает длительный процесс урегулирования спорных вопросов.
Однако усилия НАТО и ЕС привели к тому, что условия для начала реальных переговоров выглядят куда более благоприятными, чем еще две недели назад.
Автор: Сергей Глебов,
доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова