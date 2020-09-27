В Совете Европы призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Текст заявления есть в распоряжении "Европейской правды".

"Я серьезно обеспокоена сообщениями о военной эскалации нагорно-карабахского конфликта. Я призываю наши государства-члены, Армению и Азербайджан, проявить ответственность и сдержанность и немедленно прекратить боевые действия", - говорится в заявлении.

Она напомнила, что при вступлении в Совет Европы обе страны взяли на себя обязательство разрешить конфликт мирными средствами, и это обязательство должно строго соблюдаться.

"От имени Совета Европы я призываю власти двух наших государств-членов сделать все возможное, чтобы защитить человеческие жизни и не участвовать в военных конфликтах. Следует приложить все усилия, чтобы остановить эскалацию. В этой связи мы подтверждаем нашу поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ в их работе по оказанию помощи нашим государствам-членам в поиске мирного решения этого конфликта".

Напомним, в воскресенье Армения и Азербайджан начали боевые действия в Нагорном Карабахе и обвинили друг друга в эскалации насилия.

Через несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Предыдущие обстрелы на границе Армении и Азербайджана, в результате которых погибли несколько десятков человек, произошли в середине июля. Во время вооруженных столкновений была подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров.

Следует отметить, что предыдущие боевые действия проходили на международно признанном границе, тогда как сегодняшнее обострение происходит в Нагорном Карабахе.

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