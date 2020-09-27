Армения и Азербайджан заявили о боевых действиях на границе

Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Минобороны Азербайджана опубликовало заявление, согласно которому, "около 6:00 вооруженные силы Армении осуществили масштабные провокации и подвергли интенсивному обстрелу села и позиции азербайджанской армии в прифронтовой зоне.

Также сообщается, что было "принято решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту".

Азербайджан заявил об уничтожении "12 единиц зенитно-ракетных комплексов "OSA" подразделений противовоздушной обороны Армении. Также сообщается, что был сбит вертолет Военно-воздушных сил Азербайджана, члены экипажа живы.

В то же время, в Минобороны Армении заявили, что их военным удалось сбить два вертолета и три беспилотника азербайджанских воздушных сил, а также уничтожить три танка.

МИД Армении заявил, что "сегодня рано утром азербайджанская сторона нанесла ракетные удары по всей линии соприкосновения также по мирным населенным пунктам, включая столицу (Нагорного Карабаха, - ред.) Степанакерт".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах.

Предыдущие обстрелы на границе Армении и Азербайджана, в результате которых погибли несколько десятков человек, произошли в середине июля. Во время вооруженных столкновений была подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров.

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