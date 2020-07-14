Азербайджан заявил о гибели генерал-майора и начальника артиллерии в боях с Арменией

Генерал-майор азербайджанской армии Полад Гашимов погиб во время боевых столкновений на границе с Арменией.

Об этом заявил заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керем Велиев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на азербайджанское издание Haqqin.

"В течение двух суток по врагу был нанесен сокрушительный удар. Сегодня утром во время боя героически погиб генерал-майор азербайджанской армии Полад Гашимов", - сказал Велиев.

Он также сообщил, что в ходе боев погиб полковник Ильгар Мирзоев, который был начальником артиллерии армейского корпуса.

Также погибли еще пять азербайджанских военнослужащих, среди которых двое офицеров.

По информации NewsAM, Министерство обороны Армении заявило, что в результате обстрела в северо-восточной части армяно-азербайджанской государственной границы смертельные ранения получили двое офицеров армянской армии - майор и капитан.

На выходных Азербайджан и Армения сообщили о вооруженном столкновении на границе двух стран.

Армения заявила, что военнослужащие Азербайджана предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ, а потом пытались захватить армянский опорный пункт.

Азербайджан обвинил Армению в провокации, заявив, что армянские военные открыли огонь из артиллерийских установок.