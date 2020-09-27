Генсек Ради Європи закликала Вірменію і Азербайджан припинити бойові дії в Нагірному Карабаху

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич закликала Вірменію і Азербайджан припинити бойові дії в Нагірному Карабаху.

Текст заяви є в розпорядженні "Європейської правди".

"Я серйозно стурбована повідомленнями про військову ескалацію Нагірно-карабахського конфлікту. Я закликаю наші держави-члени, Вірменію і Азербайджан, проявити відповідальність і стриманість і негайно припинити бойові дії ", - йдеться в заяві.

Вона нагадала, що при вступі до Ради Європи обидві країни взяли на себе зобов'язання вирішити конфлікт мирними засобами, і це зобов'язання має суворо дотримуватися.

"Від імені Ради Європи я закликаю владу двох наших держав-членів зробити все можливе, щоб захистити людські життя і не брати участь у військових конфліктах. Слід докласти всіх зусиль, щоб зупинити ескалацію. У зв'язку з цим ми підтверджуємо нашу підтримку співголів Мінської групи ОБСЄ в їх роботі по наданню допомоги нашим державам-членам в пошуку мирного вирішення цього конфлікту".

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан вранці почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і військовий стан.

Попередні обстріли на кордоні Вірменії та Азербайджану, в результаті яких загинули кілька десятків людей, сталися в середині липня. Під час збройних зіткнень була підтверджена загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів.

Слід зазначити, що попередні бойові дії проходили на міжнародно визнаному кордоні, тоді як сьогоднішнє загострення відбувається безпосередньо у Нагірному Карабаху.

Детальніше читайте у статті – "Що сталося на кордоні Азербайджану та Вірменії і до чого тут Україна"