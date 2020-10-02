В Чехии новый рекорд заражений - почти 3500

В Чехии прошедшие сутки снова зарегистрировали рекордный прирост заражений коронавируса - почти 3500.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky, об этом сообщило министерство здравоохранения Чехии.

За последние 24 часа болезнь подтвердили у 3493 человек. Общее число "активных" больных в десятимиллионной Чехии выросло до 39 391, а подтвержденных с начала эпидемии случаев - до 74 255.

Умерли за последние сутки 12 больных, всего с начала эпидемии - 678.

Как уже сообщалось, 30 сентября правительство Чехии во второй раз ввело в стране чрезвычайное положение, которое начнет действовать с 5 октября и позволит вводить ограничительные меры.

В течение первых двух недель ограничат собрания до 20 человек на открытом воздухе и 10 человек внутри помещений.

Кроме того, будет запрещено посещать спортивные мероприятия, общеобразовательные школы должны быть закрыты в регионах с высоким риском заражения.