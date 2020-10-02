У Чехії новий рекорд заражень - майже 3500

У Чехії минулої доби знову зареєстрували рекордний приріст заражень коронавірусом - майже 3500.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky про це повідомило міністерство охорони здоров’я Чехії.

За останні 24 години хворобу підтвердили у 3493 людей. Загальна кількість "активних" хворих у 10-мільйонній Чехії зросла до 39 391, а підтверджених з початку епідемії випадків - до 74 255.

Померли за останню добу 12 хворих, загалом з початку епідемії - 678.

Як вже повідомлялося, 30 вересня уряд Чехії вдруге запровадив в країні надзвичайний стан, який почне діяти з 5 жовтня і дозволить вводити обмежувальні заходи.

Протягом перших двох тижнів обмежать зібрання до 20 осіб на відкритому повітрі та 10 людей всередині приміщень.

Крім того, буде заборонено відвідувати спортивні заходи, загальноосвітні школи повинні бути закриті в регіонах з вищим ризиком зараження.