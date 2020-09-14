Гонка, в которой не спешат: когда мир получит надежную вакцину от коронавируса

Новость о приостановлении испытаний потенциальной вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca обеспокоила людей по всему миру.

Ведь это - одна из компаний, от успеха которой зависит, как быстро миллионы людей вернутся к нормальной жизни после многих месяцев карантина.

Вакцина под названием AZD1222, которую шведско-британская компания разрабатывает в партнерстве с Оксфордским университетом, считается одним из лидеров глобальной гонки за спасение мира от пандемии.

Ее разработку, находящуюся на финальном этапе, поддерживают правительства многих стран мира, некоторые уже даже сделали предзаказ. Лишь нескольким компаниям, кроме AstraZeneca, удалось дойти до этой важной фазы.

Что означает эта пауза для надежд быстро получить спасительный укол от коронавируса? И каковы шансы компаний-конкурентов осуществить прорыв в поисках вакцины?

Испытания на паузе

Чтобы вакцина против COVID-19 получила одобрение, она должна пройти три фазы клинических испытаний. На первой фазе препарат тестируют на небольшой группе добровольцев, от 15 до 30 человек, изучают его безопасность, диапазон дозировок, выясняют, есть ли побочные эффекты.

На второй фазе препарат дают большей группе людей, обычно более сотни, и дополнительно проверяют его безопасность.

На третьем этапе его получает еще больше людей - от тысячи до 50 тысяч, это позволяет окончательно убедиться в его эффективности.

К слову, отсутствие массовых испытаний - причина, по которой критикуют российскую вакцину от коронавируса. Препарат "Спутник V" уже в октябре планируют вводить населению, хотя он прошел только две фазы испытаний из трех. Ключевая, третья фаза будет проходить одновременно с вакцинацией обычных людей.

Но вернемся к главному событию в борьбе с пандемией, случившемуся на прошлой неделе.

Во вторник, 8 сентября, представители AstraZeneca объявили, что делают вынужденную остановку во всех клинических испытаниях своей вакцины. Это первый случай, когда компания-разработчик вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 приняла такое решение на третьем этапе исследований.

Причина - заболела одна из десятков тысяч волонтеров, которые испытывают вакцину в разных странах мира.

Из публикаций медиа стало известно, что это - женщина из Великобритании. У нее обнаружили воспаление сегментов спинного мозга, которое могло быть спровоцировано вирусной инфекцией.

Сначала точно не было известно, связана ли такая реакция организма с действием вакцины, или это отдельная, независимая от вакцинации болезнь. Но на период установления причин глобальное тестирование потенциальной вакцины на тысячах людей в США, Великобритании, Бразилии и ЮАР было заморожено.

Объявив о своем решении, AstraZeneca немедленно поспешила успокоить, что такая пауза соответствует протоколу и сделана исключительно ради безопасности. "Это обычный порядок действий, предусмотренный для случаев, когда у волонтеров возникает необъяснимое заболевание - чтобы обеспечить надежность испытаний", - прокомментировал остановку тестов представитель AstraZeneca.

Медицинские эксперты успокаивают, что приостановление испытаний является обычным явлением и не стоит списывать со счетов испытуемый препарат. По словам главного научного советника британского правительства Патрика Валланса, это разумный шаг, чтобы убедиться в безопасности разработки.

В ВОЗ тоже не стали паниковать по этому поводу. "Мы рады видеть, как разработчики вакцин обеспечивают научную целостность испытаний и придерживаются стандартных указаний и правил разработки вакцин", - прокомментировала организация.

А издание Financial Times из собственных источников узнало, что AstraZeneca может возобновить испытания уже в ближайшие недели. На выходных эту информацию подтвердила и сама компания. Регулятор разрешил продолжить исследования, подтвердив, что они безопасны.

Между тем, один из топ-чиновников компании Паскаль Сорио заявил, что вакцина может быть готова к концу этого или в начале следующего года, если перерыв в исследованиях не затянется.

Надежда, но не единственная

Особенно внимательно за прогрессом AstraZeneca следят в Европейском Союзе. Ведь именно с этой компанией Еврокомиссия подписала свой первый контракт на поставку вакцины.

Соглашение предусматривает закупку для всех стран-членов 300 млн доз, с возможностью покупки следующих 100 млн.

Контракты на поставку вакцины фармкомпанией также уже подписали правительства Британии и США. Еще в начале июня AstraZeneca прогнозировала, что в целом планирует произвести до 2 миллиардов доз вакцины.

Приостановление испытаний показало, что поиски надежной и безопасной вакцины - дело хрупкое и не предусматривающее никаких гарантий.

Неудивительно, что мировые правительства заранее перестраховались и решили обеспечить как можно больше возможностей получить вакцину. Отдельные страны договариваются сразу с несколькими разработчиками, которые используют разные технологии.

Европейская комиссия, в частности, ведет переговоры с шестью компаниями. Последний запланированный контракт - с немецкой BioNTech и американской Pfizer. Брюссель договаривается о первичной закупке 200 млн доз с возможностью приобрести еще 100 млн.

Обе компании сообщили, что планируют обратиться за утверждением вакцины в октябре, а первые поставки хотят начать до конца года.

Предварительные этапы переговоров ЕК также уже завершила с Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna. Каждая из потенциальных вакцин этих компаний находится на разном этапе испытаний. Дальше всех продвинулась американская Moderna - она, как и AstraZeneca, уже на финальной стадии. Французская Sanofi и британская GSK рассчитывают добраться до последней фазы в декабре и получить одобрение препарата в начале следующего года.

Купить вакцину, если она будет утверждена соответствующими регуляторами, у этих поставщиков смогут все члены ЕС. Более того, они смогут предоставить ее третьим странам, например, Украине - но об этом позже.

Всего, по данным ВОЗ, более трех десятков потенциальных вакцин на сегодня находятся на разных этапах клинических испытаний, девять из них - на финальной стадии. Впрочем, ни одна пока не признана прошедшей испытания.

Свои вакцины зарегистрировали несколько китайских разработчиков, среди которых наибольшее внимание приковано к государственной Sinopharm. Компания находится на финальном этапе тестирования препарата - сотни тысяч людей были привиты по экстренной программе, которая позволяет экспериментальную вакцинацию работников сфер, имеющих высокий риск заражения. Sinopharm прогнозирует, что ее потенциальная вакцина может быть доступной для общественности в конце года.

Другая китайская компания Sinovac Biotech Ltd заявила, что около 90% ее сотрудников и их семьи были успешно привиты вакциной. В ВОЗ заявили, что контактируют с Китаем по вопросу международного утверждения разрабатываемых вакцин.

Вакцина для Украины

В Украине вакцину для массового использования ждут в начале марта следующего года. Такой прогноз в начале осени дал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он не стал уточнять, чья это будет вакцина, но очевидно, что речь идет об одной из тех, что сейчас приблизились к завершающей стадии.

Еще в начале августа Украина получила подтверждение от Механизма глобального доступа к вакцинам COVID-19, что имеет право обратиться за вакцинами для прививки людей из групп риска.

При этом вакцина будет или бесплатная, или поступит по специальной цене. Этих объемов должно хватить для вакцинации 20% жителей (около 8 млн доз).

Отдельно правительство проводит переговоры с производителями и с правительствами других стран, чтобы за счет бюджета закупить дополнительные дозы. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, о доступе к вакцине Украина договаривается с ЕС и США.

Разработка под выборы

А вот в США, где в разгаре предвыборная гонка, разработка вакцины оказалась в эпицентре кампании. Это не вызывает удивления, поскольку Соединенные Штаты опережают все другие страны по числу летальных исходов от коронавируса. Вопрос его сдерживания здесь стоит особенно остро.

Президент Трамп на днях заявил, что хочет, чтобы вакцина была доступна в стране до "особой даты" - выборов 3 ноября.

Его комментарии сразу же подверглись обвинениям в политизации поисков вакцины. Мол, президенту важнее политика, чем обеспечение безопасности собственных граждан.

К тому же такие заявления могут подорвать доверие людей к будущим препаратам и отобьет у людей охоту вакцинироваться.

На фоне заявления президента США девять ведущих разработчиков вакцины в Соединенных Штатах и ​​Европе дали необычное обещание. Они сказали, что не будут спешить.

Компании пообещали, что не будут просить об утверждении своих разработок, пока не будут абсолютно уверены в их безопасности.

То есть пока это не подтвердят массовые клинические испытания.

Среди подписантов обращения - ведущие фармкомпании Johnson & Johnson, BioNTech, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Moderna и Novavax.

Лишь после того, как разработчики объявят, что вакцина является безопасной и эффективной, страны смогут начать процесс утверждения, и уже потом - применение вакцины для граждан.

Автор: Кристина Бондарева,

журналистка "Европейской правды"