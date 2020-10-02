Лидеры ЕС достигли согласия по санкциям против режима Лукашенко, Кипр снял вето

Лидеры ЕС на саммите открыли путь к утверждению санкций в отношении чиновников режима Александра Лукашенко после того как Кипр согласился снять свое вето.

Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Санкции заключаются в замораживании активов и запрете на поездки примерно 40 белорусских чиновников, причастных к фальсификациям на выборах и к разгону протестующих после голосования. Эти меры будут приняты сразу же, заявил журналистам глава саммита ЕС Шарль Мишель.

В то же время ЕС пока не будет вводить санкции против самого Александра Лукашенко.

27 национальных лидеров достигли прорыва в деле санкций в первые часы пятницы, когда Кипр отменил свое вето на это решение.

"Мы сегодня приняли решение ввести санкции против Беларуси. Это четкий сигнал, который мы посылаем. Мы заслуживаем доверия", - сказал Мишель после заседания.

Кипр на протяжении нескольких недель отказывался принимать санкции в отношении Беларуси, если другие государства-члены не согласятся расширить черный список против Турции через ее разведку природного газа в Восточном Средиземноморье. Другие правительства, включая Германию, опасались провоцировать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который играет ключевую роль в сдерживании нелегальной миграции в Европу.

На саммите лидеры ЕС обвинили Турцию в нарушении международного права из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье и заявили, что оставляют за собой возможность введения санкций.