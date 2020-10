Байден пообещал молиться за зараженного коронавирусом Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пожелал скорейшего выздоровления своему сопернику, действующему президенту Дональду Трампу, у которого подтвердили коронавирус.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"Джилл и я желаем президенту Трампу и первой леди Мелании Трамп скорейшего выздоровления. Мы продолжим молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи", - написал Байден.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.