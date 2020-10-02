У Білому домі розповіли, які у Трампа симптоми коронавірусу

Президент США Дональд Трамп має слабкі симптоми коронавірусу після того, як він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тест на захворювання.

Про це розповів глава адміністрації Білого дому Марк Медоуз, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Axios.

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"У президента легкі симптоми ... Він як і раніше не тільки в хорошому настрої, але і дуже енергійний", - сказав Медоуз журналістам.

"Лікарі продовжують стежити як за його здоров'ям, так і за здоров'ям першої леді", - сказав він, зазначивши, що нові дані про стан президентського подружжя можуть з'явитися пізніше в п'ятницю.

Окремо Меланія Трамп у своєму Twitter написала, що має легкі симптоми, але в цілому почувається добре.

Як повідомлялося, сьогодні Дональд Трамп повідомив, що він і перша леді Меланія Трамп отримали позитивний результат тесту на коронавірус.

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У зв'язку з цим кандидат у президенти США від демократів Джо Байден та усі, хто відвідав місце проведення дебатів, пройдуть тестування на COVID-19.

Позитивний тест Трампа з'явився всього через кілька годин після того, як Білий дім оголосив, що старший помічник Хоуп Хікс захворіла після кількох поїздок з президентом на цьому тижні.