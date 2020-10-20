Путь к безвизу с Британией: Лондон направит в Украину ознакомительную делегацию

Британская делегация посетит Украину для ознакомления с процедурами на границе и порядком выдачи документов на фоне недавнего согласия Лондона говорить о визовом упрощении для украинцев.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, сообщает "Европейская правда".

Дипломат напомнила, что во время недавнего визита украинской делегации в Лондон впервые встретились главы МВД обеих стран, и это стало "самым большим позитивом".

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"Это действительно очень хорошо и является большим шагом вперед. Они говорили о вопросах безопасности границ и вопросах выдачи паспортов, и договорились, что Соединенное Королевство отправит в Украину официальных лиц, чтобы они ознакомились с процедурами на границе и порядком выдачи документов. Я ожидаю, что этот разговор будет продолжаться некоторое время", - сказала Симмонс.

В то же время она отметила, что не считает возможным изменение визового режима Великобритании с Украиной в ближайшем будущем.

"Я не считаю, что изменение визового режима возможна в ближайшем будущем, поскольку это не политический вопрос, а вопрос безопасности границ. Но я очень рада, что этот диалог происходит", - подчеркнула дипломат.

Она объяснила это тем, что вопрос безопасности границ имеет глобальный приоритет для Британии.

"Этот вопрос встал особенно остро в начале войны в Ираке и из-за проблем джихадистов, боевиков, которые могли попадать в страну, а также в том числе через потоки нелегальной миграции и опасности организованной преступности. Это показатели, которые принимаются во внимание, когда обсуждается вопрос их визового режима с Великобританией. Следовательно, будущее вопрос о том, как будет выглядеть этот режим между Британией и Украиной, зависит от этих показателей, а не от наших политических переговоров или от подписания соглашений о партнерстве ", - сказала посол.

Напомним, в октябре Лондон и Киев подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в которой стороны договорились о сотрудничестве с целью упрощения визового режима для граждан Украины при поездках в Британию.

До сих пор Великобритания отказывалась даже говорить о визовом упрощении для украинцев.

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