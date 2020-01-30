Украина предлагает Британии разработать план действий по упрощению визового режима

Украина не ставит вопрос о введении виз для британцев, но ожидает взаимности в этой сфере, поэтому предлагает Британии разработать план действий по упрощению визового режима для украинцев.

Об этом заявила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC News Украина.

"Я считаю, что в таких вопросах, как визы, должен быть элемент взаимности: если мы продолжаем безвизовый въезд в Украину, то надеемся также на то, что Великобритания проведет встречные шаги", - считает госпожа посол.

Она подчеркивает: речь не идет о том, что уже завтра украинцы смогут ездить в Великобританию без виз.

"Речь идет о начале диалога о постепенном упрощении Британией визового режима для украинских граждан. Это длительный и поэтапный процесс, но мы готовы предлагать различные варианты визового упрощения и разработать вместе с британской стороной соответствующий план действий", - заявила Галибаренко.

Читайте также Безвизовые поездки в ЕС с 2021 года: 5 фактов о новой системе авторизации

Этот план может быть аналогичным тому, который Украина имела с ЕС, а Киев готов доказать, что не представляет миграционной угрозы.

При этом госпожа посол сослалась на успешный опыт безвизового режима Украины и ЕС.

"Украинцы доказали, что могут пользоваться безвизовым режимом без системных нарушений. Граждане нашего государства ежегодно путешествуют все больше. Безвиз с ЕС эффективно работает. И однажды - не сомневаюсь - будут аналогичные правила въезда и в Великобританию", - уверен посол.

Кроме того, параллельно Украина работает над улучшением качества предоставления визовых услуг.

"Наши британские партнеры пообещали положительные изменения в соблюдении сроков оформления виз, увеличении временных слотов для собеседований и т.д.", - анонсировала Наталья Галибаренко.

Она напомнила, если в 2015 году был пик отказов украинцам – на уровне 24%, то сегодня такой уровень составляет уже 11%.

"Хотя все равно это еще очень много, и мы продолжаем работу над уменьшением этих показателей", - пообещала дипломатка.

Напомним, 29 января президент Украины Владимир Зеленский ввел безвизовый режим въезда и транзитного проезда для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Безвиз будет действовать на временной основе с 31 января 2020 по 30 января 2021 года.

Безвизовый въезд британцев в Украину был введен еще в 2005 году. Но эта норма перестанет действовать с 1 февраля, когда Великобритания выйдет из ЕС. Великобритания не предоставила Украине безвизового режима, когда он заработал с ЕС в 2017 году.

Читайте подробнее в статье "Безвиз после Brexit: почему Украина возобновит безвизовый режим для Британии только на год".