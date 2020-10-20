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Шлях до безвізу з Британією: Лондон надішле в Україну ознайомчу делегацію 

Вівторок, 20 жовтня 2020, 13:28

Британська делегація відвідає Україну для ознайомлення з процедурами на кордоні і порядком видачі документів на тлі нещодавньої згоди Лондона говорити про візове спрощення для українців.

Про це в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповіла посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, повідомляє "Європейська правда".

Дипломат нагадала, що під час недавнього візиту української делегації до Лондона вперше зустрілись глави МВС обох країн, і це стало "найбільшим позитивом". 

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"Це дійсно дуже добре і є великим кроком вперед. Вони говорили про питання безпеки кордонів і питаннях видачі паспортів, і домовилися, що Сполучене Королівство відправить в Україну офіційних осіб, щоб вони ознайомилися з процедурами на кордоні і порядком видачі документів. Я очікую, що ця розмова буде тривати деякий час", - сказала Сіммонс.

У той же час вона зазначила, що не вважає можливою зміну візового режиму Британії з Україною в найближчому майбутньому. 

"Я не вважаю, що зміна візового режиму можлива в найближчому майбутньому, оскільки це не політичне питання, а питання безпеки кордонів. Але я дуже рада, що цей діалог відбувається", - підкреслила дипломат.

Вона пояснила це тим, що питання безпеки кордонів має глобальний пріоритет для Британії. 

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"Це питання постало особливо гостро на початку війни в Іраку і через проблеми джихадистів, бойовиків, які могли потрапляти в країну, а також в тому числі через потоки нелегальної міграції та небезпеки організованої злочинності. Це показники, які беруться до уваги, коли обговорюється питання їх візового режиму з Сполученим Королівством. Отже, майбутнє питання про те, як буде виглядати цей режим між Британією і Україною, залежить від цих показників, а не від наших політичних переговорів або від підписання угод про партнерство", - сказала посол.

Нагадаємо, в жовтні Лондон і Київ підписали угоду про стратегічне партнерство, у якій сторони домовились про співпрацю з метою спрощення візового режиму для громадян України під час поїздок до Британії.

Досі Британія відмовлялася навіть говорити про візове спрощення для українців.

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