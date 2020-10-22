Ломбардия вводит комендантский час: за сутки вдвое возросло количество инфицированных

Число случаев заражения коронавирусом в итальянском регионе Ломбардии за день увеличилось более чем вдвое, власти вводят ночной комендантский час.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

За последние сутки в Ломбардии подтверждено 4126 новых случаев, из которых 1858 были зарегистрированы в Милане. Также сообщается, что было проведено 36 тысяч тестов.

Около 300 человек были госпитализированы, 10 пациентов поступили в отделения интенсивной терапии.

Это рекордные цифры для Ломбардии, которая весной стала европейским эпицентром коронавируса. Предыдущий рекорд положительных случаев был 21 марта - 3251, но тогда делалось гораздо меньше тестов.

В четверг с 23:00 в Ломбардии вводится комендантский час, который будет действовать до 5 утра. В этот период разрешено покидать место жительство только по работе или в неотложных ситуациях.

Ночной комендантский час будет действовать до 13 ноября.

Такие же ограничения вводятся в регионе Лацио, где за последние сутки подтверждено 2913 случаев коронавируса. Комендантский час там начнет действовать с пятницы.

На прошлой неделе Ломбардия уже ввела новые меры по сдерживанию пандемии, в частности, ограничения по обслуживанию клиентов в барах и продажу алкоголя, запрет контактных видов спорта и закрытия игровых залов.

Такие же ограничения вводятся в регионе Лацио, где за последние сутки подтверждено 2913 случаев коронавируса. Комендантский час там начнет действовать с пятницы.

Первым из итальянских регионов ночной комендантский час ввел северный регион Кампания.