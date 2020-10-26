Эрдоган призвал к бойкоту французских товаров из-за заявлений Макрона

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал турецкий народ бойкотировать французские бренды на фоне "исламофобских высказываний" президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

"В западных странах становится все труднее быть мусульманином и вести исламский образ жизни", - сказал президент Турции.

Отметив, что Турция рассматривает исламофобию как вопрос национальной безопасности и действует соответственно, Эрдоган призвал Европейский Союз принять меры "против этого преступления на почве ненависти".

"Я считаю, что институты ЕС несут большую ответственность в борьбе с исламофобией. Европейский совет больше не может игнорировать исламофобию", - сказал он.

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"Европейские политики должны призвать Макрона, который проводит антимусульманскую ненависть на континенте, прекратить свою политику", - продолжил он.

Эммануэль Макрон на прошлой неделе заявил, что не будет препятствовать публикации оскорбительных карикатур на пророка Мухаммеда, ссылаясь на свободу выражения мнений - это заявление вызвало возмущение в арабском и мусульманском мире. В соцсетях мусульманских стран стали распространяться призывы к бойкоту французских товаров.

Макрон в начале октября также описал ислам как религию, которая "находится в кризисе" во всем мире, и сказал, что правительство представит в декабре законопроект об укреплении закона 1905 года, который официально отделял церковь от государства во Франции. Он объявил об усилении надзора за школьным образованием и усилении контроля за иностранным финансированием мечетей.

Турция стала одной из стран, наиболее жестко отреагировавших на высказывания французского президента.

"Человек, отвечающий за Францию, сбился с пути. Он весь день твердит об Эрдогане. Сначала посмотрите на себя и на то, куда вы идете. Я сказал вчера в Кайсере, что ему надо провериться", - сказал Эрдоган в воскресенье.

Напомним, 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Макрону нужно "лечить психику" из-за политики президента Франции по мусульманскому меньшинству.

После этого Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал президента Турции, назвав его высказывания неприемлемыми.