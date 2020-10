Страны ЕС выступают в защиту Макрона после заявлений Эрдогана

Ряд стран ЕС высказались в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона после заявлений президента Турции о том, что ему нужно "проверить психическое здоровье" из-за отношения к мусульманам.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ряд МИД стран-членов, среда которых как минимум Германия, Нидерланды, Австрия, Италия, Дания, Литва и Греция, распространили заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля или обнародовали свои комментарии.

"Слова президента Эрдогана, адресованные Эммануэлю Макрону - неприемлемы. Нидерланды выступают с поддержкой Франции и за общие ценности ЕС. За свободу слова и против экстремизма и радикализма", - заявил премьер Нидерландов Марк Рютте.

"Эрдогану пора остановить опасную спираль конфронтации. Ненадлежащие высказывания президента Эрдогана о президенте Макроне неприемлемы и могут привести к дальнейшему ухудшению отношений Турции с ее европейскими соседями. Это не в интересах самой Турции, и мы также не хотим этого", - заявил глава МИД Дании Йеппе Кофод.

