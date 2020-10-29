Лукашенко позлорадствовал над протестами в Польше: "Там давно зрела революция"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя акции протеста в Польше из-за почти полного запрета абортов, заявил, что в стране "давно назревала революция".

Слова Лукашенко в четверг приводит государственное агентство БелТА, сообщает "Европейская правда".

"Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами", - сказал Лукашенко.

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Он заявил, что люди вышли на протесты не только из-за вопроса запрета абортов, а потому что президент Дуда фальсифицировал результаты выборов.

"Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты. Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, фальсифицировав выборы. Там даже процента преимущества не было. Фальсифицированы. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это (протесты. - Ред.) все началось", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что в Польше давно назревала революция из-за экономических проблем.

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"Да, там есть кучка богатых, но сколько там бедных. И разрыв между беднотой и богатыми огромен. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше - спусковой крючок: для крестьян - пушнина, для женщин - аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли", - добавил Лукашенко.

22 октября Конституционный суд Польши вынес решение о том, что аборт при тяжелом повреждении ребенка в пренатальном периоде или в случае тяжелой болезни, ведущей к смерти, не соответствует Конституции.

Решение привело к массовым протестам по всей стране.

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