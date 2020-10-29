Лукашенко позловтішався з протестів у Польщі: "Там давно зріла революція"

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, коментуючи акції протесту в Польщі через майже повну заборону абортів, заявив, що в країні "давно зріла революція".

Слова Лукашенка у четвер наводить державне агентство БелТА, повідомляє "Європейська правда".

"Вони хотіли у нас революцію влаштувати, навіть не революцію, а заколот, а отримали самі", - сказав Лукашенко.

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Він заявив, що люди вийшли на протести не тільки через питання заборони абортів, а тому що президент Дуда сфальсифікував результати виборів.

"Жінки піднялися і почали протестувати не тому, що тільки аборти. Це був спусковий гачок. Дуда переміг в Польщі, сфальсифікувавши вибори. Там навіть відсотка переваги не було. Сфальсифіковані. І звідти все почалося. Вони хотіли стрілки перевести на нас. А поляки не дурні, і там це (протести. - Ред.) все почалося", - заявив Лукашенко.

Він додав, що у Польщі давно зріла революція через економічні проблеми.

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"Так, там є купка багатих, але скільки там бідних. І розрив між біднотою і багатими величезний. Це найнебезпечніше для будь-якої держави. Це все в купу зібралося, а далі - спусковий гачок: для селян - хутро, для жінок - аборти. це був вже привід. А там давно вже революція зріла, і я їм про це говорив: не лізьте в чужий город, розберіться у себе. Ні, полізли", - додав Лукашенко.

22 жовтня Конституційний cуд Польщі виніс рішення про те, що аборт при важкому пошкодженні дитини в пренатальному періоді або ж у разі важкої хвороби, що веде до смерті, не відповідає Конституції.

Рішення призвело до масових протестів по всій країні.

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