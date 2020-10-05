Трамп требовал выписать его из больницы, чтобы не выглядеть слабым - СМИ

Инфицированный коронавирусом президент США Дональд Трамп потребовал вернуть его в Белый дом в воскресенье.

Об этом CNN сообщили два источника, знакомые с ситуацией, передает "Европейская правда".

"Ему хватит больницы", - рассказал один источник о настроениях президента США.

По словам другого источника, Трамп обеспокоен тем, что его пребывание в больнице "заставляет его выглядеть слабым".

Глава администрации Белого дома Марк Медоуз заявил, что врачи Трампа позже в понедельник решат, вернется ли президент в Белый дом.

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Медоуз добавил, что Трамп достиг "невероятного прогресса" в борьбе с болезнью.

"Мы по-прежнему оптимистичны относительно его невероятного прогресса и того, насколько сильным он был в борьбе с этой болезнью COVID-19", - сказал он.

Напомним, в Белом доме ранее заявили, что Трамп продолжит руководить страной, несмотря на госпитализацию.

Супруга президента США Мелания Трамп находится на карантине в Белом доме.

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