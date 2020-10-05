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Трамп вимагав виписати його з лікарні, щоб не виглядати слабким - ЗМІ

Понеділок, 5 жовтня 2020, 16:54

Інфікований коронавірусом президент США Дональд Трамп зажадав повернути його в Білий дім у неділю. 

Про це CNN повідомили два джерела, знайомі з ситуацією, інформує "Європейська правда". 

"Йому досить лікарні", - розповіло одне джерело про настрої президента США.

За словами іншого джерела, Трамп стурбований тим, що його перебування у лікарні "змушує його виглядати слабким".

Глава адміністрації Білого дому Марк Медоуз заявив, що лікарі Трампа пізніше в понеділок вирішать, чи повернеться президент в Білий дім.

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Медоуз додав, що Трамп досягнув "неймовірного прогресу" у боротьбі з хворобою.

"Ми як і раніше оптимістичні щодо його неймовірного прогресу і того, наскільки сильним він був у боротьбі з цією хворобою COVID-19", - сказав він.

Нагадаємо, у Білому домі раніше заявили, що Трамп продовжить керувати країною, попри госпіталізацію.  

Дружина президента США Меланія Трамп перебуває на карантині в Білому домі.

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