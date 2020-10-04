Непогода в Италии: стало известно о еще четырех погибших

В результате непогоды на севере Италии погибли еще четыре человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Как уже сообщалось, в результате сильных ливней в регионе реки вышли из берегов, вызывая разрушения мостов, дорог и оползни. За последние сутки количество осадков побило исторический рекорд 1958 года. Местами за сутки выпало 630 мм осадков.

🔴 #Maltempo #Piemonte, senza sosta le operazioni di soccorso dei #vigilidelfuoco a #Vercelli per allagamenti dovuti all'innalzamento del fiume Sesia. Nella clip le operazioni di soccorso effettuate stamattina con l'elicottero Drago [#3ottobre 11:00] pic.twitter.com/bSuFnFN1l5 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 3, 2020

Спасатели нашли тело 36-летнего мужчины с Квадроны, машина которого упала в реку ночью в пятницу. Его брату удалось выплыть и спастись.

Еще один найденный погибший, вероятно, является одним из местных полицейских, который вышел на пробежку и после того исчез.

Третьего погибшего нашли в реке Роя. Предполагают, что его могло принести потоком с территории Франции, где села в долине реки также сильно пострадали от наводнения. Четвертого погибшего нашли в Санремо.

Напомним, на вечер 3 октября было известно об одном погибшем - волонтере, который участвовал в спасательной операции - и 11 пропавших без вести.

В то же время, 17 человек, которые оказались отрезанными от мира в хижине высоко в горах после оползня, уже спустили вниз вертолетом, их жизни ничего не угрожает.

В населенных пунктах, пострадавших от высокой воды, продолжают расчищать улицы.

Как пишет La Stampa, движение по дорогам в пострадавшем регионе до сих пор серьезно усложнено. Спасатели наладили проезд к городкам и поселкам, которые оказались совсем отрезаны от мира, чтобы обеспечить подвоз продуктов питания и медикаментов.

Согласно прогнозам погоды, в регионе в ближайшие сутки еще возможны столь же сильные ливни. Также не исключают еще большего подъема уровня воды в Венеции.

Регионы Пьемонт и Лигурия просят правительство ввести чрезвычайное положение в связи с убытками, причиненными непогодой.