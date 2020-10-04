Шторм "Алекс" на юге Франции: cпасатели разыскивают 18 человек

Спасатели ищут 18 человек, пропавших во время чрезвычайной непогоды в южном регионе Франции Приморские Альпы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

По последней официальной информации, восемь человек считаются пропавшими без вести, еще 10 "разыскиваются", что означает, что их местонахождение неизвестно.

Фото: AFP

"Поиски продолжаются, мы исследуем отдаленные районы, куда не имели доступа утром в воскресенье", - прокомментировали в региональной пожарной службе.

От непогоды, которая началась 1 октября, больше всего пострадали села в долине Везюби и Роя. Некоторые дома смыло мощными потоками воды, ряд дорог и мостов разрушены. Местами уровень воды достигал 8 метров.

Около 12 населенных пунктов оказались "отрезаны от мира", туда доставляют медикаменты и продукты вертолетами.

К ликвидации последствий непогоды привлечены около 1000 пожарных, расчищать дороги и восстанавливать коммуникации помогают также военные.

Метеорологическая служба Франции сообщила в субботу, что, хотя количество осадков в Приморских Альпах уменьшилось, повышение уровня воды в ряде водоемов все еще представляет угрозу.