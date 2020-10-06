Больной коронавирусом Трамп хочет дебатов с Байденом уже через неделю
Президент США Дональд Трамп, несмотря на подтвержденный у него коронавирус, хочет выходить на вторые дебаты со своим соперником Джо Байденом на следующей неделе.
Об этом он написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".
"Я ожидаю дебатов вечером в четверг, 15 октября, в Майами. Это будет замечательно", - написал Трамп.
I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020
Напомним, о положительном тесте на коронавирус у американского президента стало известно 2 октября. В последующие дни звучали противоречивые заявления о его реальном состоянии и о том, когда на самом деле он заболел.
Американские СМИ со ссылкой на источники писали, что Трамп не сообщил о положительном результате первого экспресс-теста на коронавирус, ожидая результатов второго, который также оказался положительным.
Также - что уже в воскресенье, через два дня после госпитализации, он требовал вернуть его в Белый дом, чтобы "не выглядеть слабым".
Вечером 5 октября Дональд Трамп оставил военный госпиталь Уолтера Рида, где находился на лечении последние несколько дней, с разрешения своих врачей, и прилетел на вертолете в администрацию. Позже он опубликовал видео, в котором призывает не бояться коронавируса, заявив что "изучил много информации о нем".
Кроме Трампа, коронавирус подтвердили также у его жены Мелании, пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинени, руководителя предвыборной кампании Билла Степиена, нескольких сенаторов и ряда других людей из близкого круга американского президента.
У дочери Иванки Трамп, руководителя аппарата Белого дома Медоуза и вице-президента Майка Пенса тест оказался отрицательным.
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