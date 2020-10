Больной коронавирусом Трамп хочет дебатов с Байденом уже через неделю

Президент США Дональд Трамп, несмотря на подтвержденный у него коронавирус, хочет выходить на вторые дебаты со своим соперником Джо Байденом на следующей неделе.

Об этом он написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Я ожидаю дебатов вечером в четверг, 15 октября, в Майами. Это будет замечательно", - написал Трамп.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!