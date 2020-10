Байден с мухобойкой потроллил вице-президента США из-за мухи на голове

Кандидат в президенты США Джо Байден потроллил вице-президента Майка Пенса, которому во время последних дебатов на голову села муха.

Как сообщает "Европейская правда", Байден опубликовал в своем Twitter фото себя улыбающегося с мухобойкой в ​​руках.

"Внесите 5 долларов, чтобы помочь этой кампании взлететь", - говорится в подписи к фото, рядом с которой размещена ссылка на страницу для сбора средств для его предвыборной кампании.

Примечательно, что по-английски эта фраза звучит как "Pitch in $5 to help this campaign fly", где fly переводится и как "взлететь", и как "муха".

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

Курьезный момент произошел с Пенсом во время дебатов кандидатов в вице-президенты в среду. Муха села ему на голову и просидела почти две минуты, пока он продолжал говорить.

A fly landed on Mike Pence. https://t.co/yxPNTWne1i pic.twitter.com/E5QLqRoYbf — The New York Times (@nytimes) October 8, 2020

Этот момент стал самым обсуждаемым по итогам дебатов. За считанные минуты после эпизода кто-то создал аккаунт в Twitter для мухи. Люди начали делиться мемами и шутками под хэштегом #PenceFlyHead.