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Байден с мухобойкой потроллил вице-президента США из-за мухи на голове

Четверг, 8 октября 2020, 14:24

Кандидат в президенты США Джо Байден потроллил вице-президента Майка Пенса, которому во время последних дебатов на голову села муха.

Как сообщает "Европейская правда", Байден опубликовал в своем Twitter фото себя улыбающегося с мухобойкой в ​​руках.

"Внесите 5 долларов, чтобы помочь этой кампании взлететь", - говорится в подписи к фото, рядом с которой размещена ссылка на страницу для сбора средств для его предвыборной кампании.

Примечательно, что по-английски эта фраза звучит как "Pitch in $5 to help this campaign fly", где fly переводится и как "взлететь", и как "муха".

Курьезный момент произошел с Пенсом во время дебатов кандидатов в вице-президенты в среду. Муха села ему на голову и просидела почти две минуты, пока он продолжал говорить.

Этот момент стал самым обсуждаемым по итогам дебатов. За считанные минуты после эпизода кто-то создал аккаунт в Twitter для мухи. Люди начали делиться мемами и шутками под хэштегом #PenceFlyHead.

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