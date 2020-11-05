Литва запровадила карантин на три тижні

Уряд Литви прийняв рішення про запровадження загального карантину, який буде діяти з 7 листопада протягом трьох тижнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс сказав, що якщо тритижневий карантин не дасть результату, доведеться посилити обмеження.

На час карантину заборонені всі культурні та розважальні заходи, ярмарки тощо. Спортивні змагання будуть проходити без глядачів.

У громадських місцях можна буде збиратися групами не більше п'яти осіб (на похороні – не більше десяти осіб). При цьому необхідно дотримуватися дистанції у два метри.

Всі дорослі та діти від шести років повинні обов’язково носити маски у громадських місцях.

Міський та міжміський транспорт перевозитиме пасажирів тільки на сидячих місцях, причому відстань між людьми має бути не менше метра.

Водночас дитячі садки та початкова школа працюватимуть, а учні 5-12 класів навчатимуться дистанційно.

За останню добу у Литві з населенням 2,7 млн виявили 639 нових заражень коронавірусом. Найвищим залишається показник 31 жовтня - вперше понад 1000 заражень.