ЕС купит 300 млн доз вакцины Pfizer после объявления о 90% ее эффективности

Европейская комиссия подпишет контракт на покупку 300 миллионов доз вакцины от коронавируса, показавшей успешные результаты клинических испытаний.

Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

"Отличные новости от Pfizer и BioNTech Group об успешных результатах их последнего клинического испытания вакцины от COVID-19. Европейская наука работает! Европейская комиссия вскоре подпишет с ними контракт на 300 миллионов доз. А пока давайте продолжим защищать друг друга", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Great news from @pfizer & @BioNTech_Group on the successful results of their latest clinical trial for a #COVID19 vaccine. European science works!@EU_Commission to sign contract with them soon for up to 300 million doses.



Let's keep protecting each other in the meantime. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 9, 2020

Компании BioNTech и Pfizer, которые совместно разрабатывают будущую вакцину от коронавируса, 9 ноября заявили об эффективности вакцины в 90% случаев по предварительным результатам исследований. Всего в исследованиях принимают участие около 44 тысяч человек.

Pfizer и BioNTech - одни из ряда разработчиков будущей вакцины от коронавируса. Еврокомиссия уже предварительно законтрактовала у них 200 млн доз для стран ЕС. Также компании имеют контракт с США, Британией, Канадой и Японией.

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